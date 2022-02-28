Özcan Deniz

Seni anlattım şarkılarda Seni yaşadım ama sensiz Bir hüzün çöktü akşamlara Gidişin gibi her yer sessiz *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder *** Ya da gel Artık gel *** Seni aradım gecelerde Seni yarattım hayalimde Kimseler bana çare değil Benim çarem yalnız sen *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder *** Ya da gel Artık gel *** Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile Haykırdım binlerce belki duyarsın diye Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden Ya bir haber gönder Ya da gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel Gel, gel, gel, gel Ya da gel, gel, gel, gel, gel