Özcan Deniz

Nostalji-9 Şarkı Sözleri
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Seni anlattım şarkılarda
Seni yaşadım ama sensiz
Bir hüzün çöktü akşamlara
Gidişin gibi her yer sessiz
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Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
***
Ya da gel
Artık gel
***
Seni aradım gecelerde
Seni yarattım hayalimde
Kimseler bana çare değil
Benim çarem yalnız sen
***
Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
***
Ya da gel
Artık gel
***
Her şeyden vazgeçtim, gururumdan bile
Haykırdım binlerce belki duyarsın diye
Uzun zaman oldu, ses çıkmadı senden
Ya bir haber gönder
Ya da gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel
Ya da gel, gel, gel, gel, gel
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