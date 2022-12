Özcan Deniz

Hayat arkadaşım Seçtiğim hayatım Bugünüm, yarınım Gözümün bebeği tek aşkım *** Ve senden sonrasını Ne de öncesine İtibar etmem sensiz geçen günlere Kadınım, hayat arkadaşım Karıcım, canım, can yoldaşım *** Su olsan taşa değsen olur safir Yol olsan yürünsen cennete gidilir Tam olur her şey yanımdaysan eğer Yok olur gidersen eksilir tükenir *** Bir erkeğin en zayıf tarafı aşk Ben aşık oldum canım senin elinden Belki sana belli edemiyorum aşkımı Anla sadece bir erkeğim böyle işte *** Su olsan taşa değsen olur safir Yol olsan yürünsen cennete gidilir Tam olur her şey yanımdaysan eğer Yok olur gidersen eksilir tükenir