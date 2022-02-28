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Ya Sonra (Original Motion Picture Soundtrack)
Ya Sonra (Original Motion Picture Soundtrack) Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Ya Sonra (Original Motion Picture Soundtrack)
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Hayat arkadaşım
Seçtiğim hayatım
Bugünüm, yarınım
Gözümün bebeği tek aşkım
***
Ve senden sonrasını
Ne de öncesine
İtibar etmem sensiz geçen günlere
Kadınım, hayat arkadaşım
Karıcım, canım, can yoldaşım
***
Su olsan taşa değsen olur safir
Yol olsan yürünsen cennete gidilir
Tam olur her şey yanımdaysan eğer
Yok olur gidersen eksilir tükenir
***
Bir erkeğin en zayıf tarafı aşk
Ben aşık oldum canım senin elinden
Belki sana belli edemiyorum aşkımı
Anla sadece bir erkeğim böyle işte
***
Su olsan taşa değsen olur safir
Yol olsan yürünsen cennete gidilir
Tam olur her şey yanımdaysan eğer
Yok olur gidersen eksilir tükenir