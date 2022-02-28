Bayılıyorum Sana Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Bayılıyorum Sana
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Bugün yine aklım sende
Gözüm yolda gönlüm dertte
Bilsen ne hoşlandım senden
Yanımda olsaydın keşke
***
Bugün yine aklım sende
Gözüm yolda gönlüm dertte
Bilsen ne hoşlandım senden
Yanımda olsaydın keşke
***
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana
***
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
***
Usul usul yanaşırdım
Sana masal anlatırdım
Seni bağrıma basardım
Yanımda olsaydın keşke
***
Usul usul yanaşırdım
Sana masal anlatırdım
Seni bağrıma basardım
Yanımda olsaydın keşke
***
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana
***
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
Hoşuma gidiyor, seni sevmek
Hoşuma gidiyor, seni öpmek
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana
***
Ayılıyorum sana
Bayılıyorum sana
Döne döne, yanıyorum ben sana