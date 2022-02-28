Özcan Deniz

Bugün yine aklım sende Gözüm yolda gönlüm dertte Bilsen ne hoşlandım senden Yanımda olsaydın keşke *** Bugün yine aklım sende Gözüm yolda gönlüm dertte Bilsen ne hoşlandım senden Yanımda olsaydın keşke *** Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana *** Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek *** Usul usul yanaşırdım Sana masal anlatırdım Seni bağrıma basardım Yanımda olsaydın keşke *** Usul usul yanaşırdım Sana masal anlatırdım Seni bağrıma basardım Yanımda olsaydın keşke *** Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana *** Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek Hoşuma gidiyor, seni sevmek Hoşuma gidiyor, seni öpmek *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana *** Ayılıyorum sana Bayılıyorum sana Döne döne, yanıyorum ben sana