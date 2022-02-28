Özcan Deniz

İçem Şarkı Sözleri
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Kar olam, dağ başlarında dolanam
El olam, ağlasın bana da anam
Gül olam, didelerinde ben yanam
Can olam, iki cihanda yan olam
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem
***
Saz olam, avuçlarında kıvranam
Söz olam, konuşurum ömür kelam
Köz olam, yüreğimde sönem yana
Yaş olam, o gözlerinde ağlayam
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem
***
Ten olam, senden hiç ayrılmayam
Öz olam, ben ben değil ben sen olam
Yar olam, senin yanında uyanam
Kör olam, sen olmazsan hiç olmayam
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem
***
Ben içem, içem içem içem
Rakı içem, şarap içem
Ben sevem, sevem sevem sevem
Güzel sevem esmer sevem ben