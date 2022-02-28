Özcan Deniz

Kar olam, dağ başlarında dolanam El olam, ağlasın bana da anam Gül olam, didelerinde ben yanam Can olam, iki cihanda yan olam *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem *** Saz olam, avuçlarında kıvranam Söz olam, konuşurum ömür kelam Köz olam, yüreğimde sönem yana Yaş olam, o gözlerinde ağlayam *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem *** Ten olam, senden hiç ayrılmayam Öz olam, ben ben değil ben sen olam Yar olam, senin yanında uyanam Kör olam, sen olmazsan hiç olmayam *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem *** Ben içem, içem içem içem Rakı içem, şarap içem Ben sevem, sevem sevem sevem Güzel sevem esmer sevem ben