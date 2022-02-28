Özcan Deniz

İllallah Şarkı Sözleri
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Çok eskiden herkes yerini de bilirdi
Bilirdin kim kadın, kim erkek, kim değildi
Misal evlilikler ömür boyu sürerdi
Bir yastıkta kocayın, yerinde değil mi?
***
Şimdi adresi kaybetmiş doyumsuz insan
Sen de onlardan çıktın aslına bakarsan
Ne söyledim de bu kadar karıştı kafam
"Aşk" dedim, başka bir şey demedim
***
Şansıma
Olmuyor
En doğrusu bile
Üç gün sürmüyor
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan bunların kalbi?
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan kızların kalbi?
***
Hâlbuki kara kara gözlerine yandım
Kasmadım hiç kendimi, oluruna saldım
Arsızlar arasında arlısını buldum
Diye diye mutluluktan da uçuyordum
***
Şimdi adresi kaybetmiş doyumsuz insan
Sen de onlardan çıktın aslına bakarsan
Ne söyledim de bukadar karıştı kafan
"Aşk" dedim, başka bir şey demedim
***
Şansıma
Olmuyor
En doğrusu bile
Üç gün sürmüyor
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan bunların kalbi?
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan kızların kalbi?
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan bunların kalbi?
***
İllallah aşktan
Yine sil baştan
Neden hep taştan kızların kalbi?
***
İllallah aşktan