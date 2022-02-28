Özcan Deniz

Çok eskiden herkes yerini de bilirdi Bilirdin kim kadın, kim erkek, kim değildi Misal evlilikler ömür boyu sürerdi Bir yastıkta kocayın, yerinde değil mi? *** Şimdi adresi kaybetmiş doyumsuz insan Sen de onlardan çıktın aslına bakarsan Ne söyledim de bu kadar karıştı kafam "Aşk" dedim, başka bir şey demedim *** Şansıma Olmuyor En doğrusu bile Üç gün sürmüyor *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan bunların kalbi? *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan kızların kalbi? *** Hâlbuki kara kara gözlerine yandım Kasmadım hiç kendimi, oluruna saldım Arsızlar arasında arlısını buldum Diye diye mutluluktan da uçuyordum *** Şimdi adresi kaybetmiş doyumsuz insan Sen de onlardan çıktın aslına bakarsan Ne söyledim de bukadar karıştı kafan "Aşk" dedim, başka bir şey demedim *** Şansıma Olmuyor En doğrusu bile Üç gün sürmüyor *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan bunların kalbi? *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan kızların kalbi? *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan bunların kalbi? *** İllallah aşktan Yine sil baştan Neden hep taştan kızların kalbi? *** İllallah aşktan