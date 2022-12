Özcan Deniz

O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** En şirinisin, en güzelisin (Fetbaz)