Özcan Deniz

-
Hiç istemezdim böyle olmasını
Hiç istemezdim senin ağlamanı
Bilmem neden sana böyle bağlanışım
Neden bağlanıp da gitmek isteyişim.
***
Belki de korkuyorum
Senin beni bırakmandan
Belki de korkuyorum yarınlarımdan.
***
Kadersizim kadersizim
Aşktan yana kadersizim
Umduklarım bulduklarım
Birbirini tutmaz neyleyim.
***
Acılara gönüllüyüm
Ben aşkların sürgünüyüm
Sana kıyamam ben ağlama.
Gözyaşlarında ölürüm
***
Vurgun yedim inan inan
Çok sevmekten
Korkuyorum küçüğüm
Seni mahvetmekten
***
Belki de korkuyorum
Senin beni bırakmandan
Belki de korkuyorum yarınlarımdan.
***
Kadersizim kadersizim
Aşktan yana kadersizim
Umduklarım bulduklarım
Birbirini tutmaz neyleyim.
-
Sevmek nedir bilmezdim
Sevmeği senden öğrendim
Hasret nedir bilmezdim
Hasreti senden öğrendim
***
Aşkımsın, aşkımsın
***
Acı nedir bilmezdim
Acıyı senden öğrendim
Feryat nedir bilmezdim
Feryadı senden öğrendim
***
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım, hayatımsın
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım, hayatımsın
***
Aşk ateşi bilmezdim
Aşkınla yandım öğrendim
Ağlamak nedir bilmezdim
Sensiz kalınca öğrendim
***
Aşkımsın, aşkımsın
***
Kahretmeyi bilmezdim
İsyanı senden öğrendim
Teselliler çaresiz
Sensiz olmuyor öğrendim
***
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım, hayatımsın
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım, hayatımsın
***
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım, hayatımsın
Aşkımsın, aşkımsın
İlk göz ağrım
-
O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz
Seninle hiç kimse başa çıkamaz
O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz
Seninle hiç kimse başa çıkamaz
Seni seven ölür, mutlu olamaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
Seni seven ölür, mutlu olamaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
***
Felek de karşında şaşırır kalır
Şeytana pabucu ters giydirirsin
Felek de karşında şaşırır kalır
Şeytana pabucu ters giydirirsin
***
Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
***
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların en güzelisin
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların birincisisin
***
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havana, nazına; çok cilvelisin
Akıl ermez senin yaptıklarına
Havana, nazına; çok cilvelisin
Sevdiğim, katlanamaz her insan sana
Yine de kendini çok sevdirirsin
Sevdiğim, katlanamaz her insan sana
Yine de kendini çok sevdirirsin
***
Felek de karşında şaşırır kalır
Şeytana pabucu ters giydirirsin
Felek de karşında şaşırır kalır
Şeytana pabucu ters giydirirsin
***
Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz
Yine de kendini çok sevdirirsin
***
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların en güzelisin
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların birincisisin
***
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların en güzelisin
Fetbaz, fetbaz
Sen fetbazların birincisisin
***
En şirinisin, en güzelisin (Fetbaz)
-
Ateşin ben olayım
Beni teninde sakla
Üstünü örtme aşkın
Büyülü akşamlarda
***
Ölüm gerçek dünya fani
Ecel gelir bir gün gelir ani
Bir kez öpsem ölsem bari
Aman aman off
***
Ateşin ben olayım
Beni teninde sakla
Üstünü örtme aşkın
Büyülü akşamlarda
***
Ölüm gerçek dünya fani
Ecel gelir bir gün gelir ani
Bir kez öpsem ölsem bari
Aman aman off
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın toprak
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın toprak
***
Ah beni teninde sakla
Sevdamız yemin olsun
Aşkın günahı varsa
O günah benim olsun
***
Ölüm gerçek dünya fani
Ecel gelir bir gün gelir ani
Bir kez öpsem ölsem bari
Aman aman off
***
Beni teninde sakla
Sevdamız yemin olsun
Aşkın günahı varsa
Günahlar benim olsun
***
Ölüm gerçek dünya fani
Ecel gelir bir gün gelir ani
Bir kez öpsem ölsem bari
Aman aman off
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın toprak
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın toprak
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın toprak
***
Özene bezene yaratmış
Seni yaradan Allah
Bir kez öpsem ne olur
Toprak olacaksın
-
Be hey vicdansız, yüreksiz
Öl deseydin ölmez miydim?
Sen efendi ben de köle
Ol deseydin olmaz mıydım?
***
Tutuşurdum ateşinle
Ölürdüm senin uğrunda
Diz çöküp önünde secde
Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey?
***
Tutuşurdum ateşinle
Ölürdüm senin uğrunda
Diz çöküp önünde secde
Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey hey?
***
Gerek yoktu yanmalara
Yanıp da kül olmalara
Benim için ummanlara
Dal deseydin dalmaz mıydım?
***
Bilirsin sevdamdır ahdım
Ne taç isterim ne tahtım
Yüreğinde bin yıl mahkum
Kal deseydin kalmaz mıydım, hey?
***
Bilirsin sevdamdır ahdım
Ne taç isterim ne tahtım
Yüreğinde bin yıl mahkum
Kal deseydin kalmaz mıydım, hey hey?
***
Yanardım yanardağ gibi
Püskürürdüm lavlar gibi
Sonbaharda yaprak gibi
Sol deydin solmaz mıydım?
***
Şansım ayrılıktan yana
Kül olmuşum yana yana
Erkan yoksuli sen bana
Kul deseydin olmaz mıydım, hey?
***
Şansım ayrılıktan yana
Kül olmuşum yana yana
Erkan yoksuli sen bana
Kul deseydin olmaz mıydım, hey?
-
Bir sigara elimde, çöktüm duvar dibine
Gidişini seyretmek dayanılmaz işkence
Çivilendim yerimde, tutuldu ağzım dilim
Sanki bir el tabancı patladı yarı beynimde
Çivilendim yerimde, tutuldu ağzım dilim
Sanki bir el tabancı patladı yarı beynimde
***
Öldür beni, öldür öyle git
Öldür beni yar
Yüreğim elinde paramparça
Öldür de git yar
Yüreğim elinde paramparça
Öldür de git yar
***
Vazgeçmek kolay değil o güzel gözlerinden
Gülüşünden, teninden, kokundan, ellerinden
Düşünmek bile kabus başkasının olmanı
Hani bir kız, bir erkek çocuğumuz olacaktı
Düşünmek bile kabus başkasının olmanı
Hani bir kız, bir erkek çocuğumuz olacaktı
***
Öldür beni, öldür öyle git
Öldür beni yar
Yüreğim elinde paramparça
Öldür de, git yar
Nasıl olsa sensiz yaşayamam
Öldür de, git yar
***
Amman (Öldür de git)
(Öldür öyle git)
(Öldür de, git yar)
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