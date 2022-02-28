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7/24 Dinle Çoban Yıldızı

Çoban Yıldızı Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Çoban Yıldızı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Çoban Yıldızı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çoban Yıldızı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Çoban Yıldızı

  • Kadersizim

  • Aşkımsın

  • Fetbaz

  • Toprak Olacaksın

  • Öl Deseydin

  • Öldür Beni

  • Çoban Yıldızı

  • Geçmiyor günler

  • İçem

  • Yaralı

  • Ayrılık

  • Kara köprü narlı dere

  • Asrı gurbet

  • Gurbeti benmi yarattım

  • Gel ha böyle

  • utanıyorum

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