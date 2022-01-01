Özcan Deniz

-
En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler
Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler
Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara
Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler
***
Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir
Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir
Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım
Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım
***
En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler
Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler
Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara
Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler
***
Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir
Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir
Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir
Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir
***
Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım
Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım
***
Kal de, hadi kal de
-
Anlayamadım neyi istediğinde saklayıp vermedim
Ben senin için akıl almaz ne duygular besledim
Ne sevmekten ne de verdiğim sözden
Ettiğim yeminden hiç vazgeçmedim
***
Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi
Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim
Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden
Çizdiğim resimden vazgeçmedim
***
Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
***
Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi
Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim
Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden
Çizdiğim resimden vazgeçmedim
***
Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
***
Aşkımın son hanesi
Sana ömrümün son çağrısı
Dön gel gülüm yok çaresi
Deli kalbimin tek ağrısı
***
Aşkımın son hanesi
Sana ömrümün son çağrısı
Dön gel gülüm yok çaresi
Deli kalbimin tek ağrısı
***
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
***
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
***
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
***
Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin
Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin
-
Yaktın yıktın, nesin geçtin
Bende kaldı, bende kaldı
Oyunu bozan bu oyuncu da kim?
Bende kaldı, bende kaldı
***
Giderken unuttun çok şeyini
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al onları, atarım şimdi
Bende kaldı, bende kaldı
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Kedin hasta, ben bakamam ki
Bende kaldı, bende kaldı
Leylakların da açmaz oldu
Bende kaldı, bende kaldı
***
Banyodaki bebekli bornozun
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al, başıma bela oldu
Bende kaldı, bende kaldı (of)
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o
***
Giderken unuttun anıları
Bende kaldı, bende kaldı
Zaman alır gider acıları
Bende kaldı, bende kaldı
***
Masmavi hayallerimiz vardı ya
Bende kaldı, bende kaldı
Gel de al onları, atarım şimdi
Bende kaldı, bende kaldı
***
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
Oy-oy-oy, oy-oy-oy-oy, oy
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o
***
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
Bahane bahane, bunların hepsi bahane
Ne bu kedi umrumda ne de leylaklar, bana ne
***
Unuttuğun bir şeyler varsa eğer bende
Sensin o, sensin o, sensin o
-
-
Bazen çöküyor üstüme yalnızlığım
Dağ gibi geceleri
Bilmen gerek mi bilmem amma söylüyorum
Yalnızım sen gittin gideli
***
Ne oldu, bunlara sebep ne oldu?
Kim oldu bunları yıkan üstümüze?
Dönülmez yolda mıyız ki ikimiz?
Dönemez olduk artık geriye
***
Olmadı canım, olmadı
Kısaca yerin dolmadı
Olmadı gülüm, olmadı
Yerini kimse almadı
***
Bazen çöküyor üstüme yalnızlığım
Dağ gibi geceleri
Bilmen gerek mi bilmem amma söylüyorum
Yalnızım sen gittin gideli
***
Ne oldu, bunlara sebep ne oldu?
Kim oldu bunları yıkan üstümüze?
Dönülmez yolda mıyız ki ikimiz?
Dönemez olduk artık geriye
***
Olmadı canım, olmadı
Kısaca yerin dolmadı
Olmadı gülüm, olmadı
Yerini kimse almadı
-
Sen gidince ardından duruyor zaman
Gecenin keyfine kalsak asırlarca yalnızız
Ama ben ite kaka saati, yelkovana akrebi, getiriyorum sabahı
Ardından keşkeler içinde boğuluyorum
Keşke hatırlatmasaydım saati
Keşke biraz daha kal deseydim
"Keşke bir kahve daha içer misin?" diye sorsaydım
Keşke, keşke
***
Sen gidince ardından çaresiz
Gitme dur diyemeyen bir aciz
Sen gidince ardından hep ağlak bir surat
Pencereden dışarı bakan bir serseri
***
Sen gidince ardından çaresiz
Gitme dur diyemeyen bir aciz
Sen gidince ardından savrulmuş bir yürek
Gittiğin ana düşman bin pişman bir serseri
***
Acı veriyor ardından keşkeler içinde
Boğulmak, söylenmemiş sözleri yutmak
Ağlamayıp da içinde tutmak
Sensizliğin içinde kalmak
Acı veriyor
-
Sevdanın rengini bulamadım bulamıyorum
Bahtımın karasını silmedim silemiyorum
Sende kaybettim ben öbür yarımı toz pembe baharı
Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovulan melek misali
***
Aşk adamı inletir dert adamı söyletir
Sayende oldum dertli derdindeyim
İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur
Ateşsiz yaktın beni derdindeyim
***
Sevdanın rengini bulamadım bulamıyorum
Bahtımın karasını silmedim silemiyorum
Sende kaybettim ben öbür yarımı toz pembe baharı
Ateşsiz yanıyor canım cennetten kovulan melek misali
***
Aşk adamı inletir dert adamı söyletir
Sayende oldum dertli derdindeyim
İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur
Ateşsiz yaktın beni derdindeyim
**
Beni azad et vurayım kendimi derviş misali dağlara
Aşkından ozan oldum bülbül misali susmuyor dilim
***
Aşk adamı inletir dert adamı söyletir
Sayende oldum dertli derdindeyim
İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur
Ateşsiz yaktın beni derdindeyim
***
Aşk adamı inletir dert adamı söyletir
Sayende oldum dertli derdindeyim
İnsan kendini unutur yandıkça yanar da kor olur
Ateşsiz yaktın beni derdindeyim
-
Bir adam düşün gözü yolda yarı ölü yarı diri bir arafta
Acının yurdu yürektir buda bambaşka bi dava
Buruşturup attım zannetme
Bugünümü dünden beter etme
Başımın üstünde yerin var
Acıyorsan hiç gelme
***
Bir adam düşün böyle sade aşkın peşinde
Bir adam düşün böyle ne acılar içinde
***
Tomurcuğum saraylımsın kibarımsın gül goncamsın
Umutları yaktım senin icin üşüyorsan ısınırsın
***
Sokaklarda senden yok bi düşünsen anlarsın
Buralarda benden cok bir görsen şaşırırsın
Hey le le ley le le ley
Hey le le ley le le ley
***
Bir resim var cebimde çiçekli elbisenle
Sahilde kahvelerde yüzüm acılar içinde
Ama ne hallerime ağlıyor buyum ne
Oohh ooooooooh ohh ooohhhhhh
-
Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş
Aşk hüzün olmuş dudağımda, geceler sarhoş
Yanıma gel, yanıma gel
Yanıma gel aman, aman, aman
***
Bu gece öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman, aman
***
Gözlerin tuzak şarkılara, martılar sarhoş
Geceler bıçak yalnızlığa
Yüreğim sarhoş yanıma gel, gel, gel, gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman
***
Bu geçe öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman
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