Özcan Deniz

En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler *** Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım *** En derin aşklarda bile yaşanır bu gelgitler Her insanın içindedir bu hırçın dürtüler Bazen bir an olur ki, şaşırırsın olanlara Hiç olmadık yere sürükler bu zamansız öfkeler *** Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir Yalnız kalınca kendinle pişmanlık sarıverir Ama giden çoktan gitmişse, çareler çaresizdir *** Kal de, hadi kal de, bana kal de, kalayım Bana kal de, hadi gitme de, bana kal de, kalayım *** Kal de, hadi kal de

Anlayamadım neyi istediğinde saklayıp vermedim Ben senin için akıl almaz ne duygular besledim Ne sevmekten ne de verdiğim sözden Ettiğim yeminden hiç vazgeçmedim *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Anlatamadım sana kendimi kahreden sevgimi Ben senin için dile düşmüş ne şarkılar söyledim Aşkımız için yazdığım bin bir şiirden Çizdiğim resimden vazgeçmedim *** Ama sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Aşkımın son hanesi Sana ömrümün son çağrısı Dön gel gülüm yok çaresi Deli kalbimin tek ağrısı *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin *** Sen beni bir gece kendime derdime gömdün gidiverdin Ama boş yere yok yere her şeyi mahvettin neydi sebebin