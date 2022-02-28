Özcan Deniz

Her yanım bıçak kesiği Gördüğün kan karası Kapanmıyor dinine yandığımın kalp yarası Ağlıyor adamın anası *** Duydum ki görmüşler oynaşta seni Nefesinde el oğlunun nefesi Takmış beşi biryerdeyi kahpe kaymak gerdanlarına *** Şaştı iyice bende endazesi kantarımın benliği Neyle tartayım, gidip sıyırayım gördüğüm ilk entariyi Öldürene kadar aldatayım *** Öyle olmuyor böyle de olmuyor Sığmıyor bu benim meşrebime vesselam Bu değil anamın ben diye büyüttüğü Uymuyor adamlık hamuruma böyle intikam *** Ah ne zormuş sevdalanması bir erkeğin ağlaması Seçmedim yaşadım verileni hayat diye Dibe vurdum lanet olası *** Şimdi arkamdan atıp tutuyorlar Karı gibi acı çekiyor diyorlar Ben oluk oluk kan kaybında onlar adamlığı inkar zannediyorlar *** Soframda her gece bir erkek mavrası sevgili çoktan suyun öte yakasında Bundan daha çok kaybedemem Şimdi sıra insan gibi acı çekme faslında *** Öyle olmuyor, böyle de olmuyor Sığmıyor bu benim meşrebime vesselam Bu değil anamın ben diye büyüttüğü Uymuyor adamlık hamuruma böyle intikam *** Öyle olmuyor, böyle de olmuyor Sığmıyor bu benim meşrebime vesselam Bu değil anamın ben diye büyüttüğü Uymuyor adamlık hamuruma böyle intikam