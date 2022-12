Bir karşılık göremeden sevmek neymiş? Yar sayende örgendim ben nasıl zormuş Bir karşılık göremeden sevmek neymiş? Yar sayende örgendim ben nasıl zormuş *** Aşk benim gönlümdeki suç değil Kalp benim içimdeki taş değil Sel benim gözümdeki yaş değil Seni ne çok sevdim *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına yatamadım Can heder oldu *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına yatamadım Can heder oldu *** Aşk benim gönlümdeki suç değil Kalp benim içimdeki taş değil Sel benim gözümdeki yaş değil Seni ne çok sevdim *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına yatamadım Can heder oldu *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına yatamadım Can heder oldu *** Ben de bir insan evladıyım Elde değil ki sevdalıyım Yar diye bir gün yanına yatamadım Can heder oldu