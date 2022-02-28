Özcan Deniz

Keklik Gibi Şarkı Sözleri
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Keklik gibi kanadımı süzmedim
Murat alıp doya doya gezmedim
Bu kara yazıyı kendim yazmadım
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyleymiş ağlarım bazı
Gülüm ey ey, sebebim oy
***
Geceleri uyku girmez gözüme
Zalım yastık diken oldu yüzüme
Uyma dedim uydun eller sözüne
***
Alnıma yazılmış bu kara yazı
Kader böyleymiş ağlarım bazı
Gülüm ey ey, sebebim oy