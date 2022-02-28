Özcan Deniz

Gelirsen kapıma benden özüre Inan sormam sana, nerdeydin diye Ağlamam göz yaşım yanaklarına Düşer de uyanır gidersin diye Ağlamam göz yaşım yanaklarına Düşer de uyanır gidersin diye *** Kaybedilmiş bir sevgili özlüyorum Dönse geri, pişmanlığım fayda eder mi? En olmamış zamanda, sarmalanmış hatalarla Biraz erken geldin sen bana *** Koşa koşa sana gelirim Bir bilebilsem yerini yar Söyleyecek sözlerim var da ah Bir görebilsem yüzünü yar Bir görebilsem yüzünü yar *** Bazı şeyler yaşar insan, değişir Verir dersini, hayat en zor okuldur Şimdi bambaşkayım, bir şansım olsun Dönersen, bir daha gitme ne olur Şimdi bambaşkayım, bir şansım olsun Dönersen, bir daha gitme ne olur *** Kaybedilmiş bir sevgili özlüyorum Dönse geri, pişmanlığım fayda eder mi? En olmamış bir zamanda, sarmalanmış hatalarla Biraz erken geldin sen bana *** Koşa koşa sana gelirim Bir bilebilsem yerini yar Söyleyecek sözlerim var da ah Bir görebilsem yüzünü yar *** Koşa koşa sana gelirim Bir bilebilsem yerini yar Söyleyecek sözlerim var da ah Bir görebilsem yüzünü yar Bir görebilsem yüzünü yar