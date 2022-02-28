Öyle Olsun Şarkı Sözleri
Özcan Deniz Öyle Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Öyle Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öyle Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gelirsen kapıma benden özüre
Inan sormam sana, nerdeydin diye
Ağlamam göz yaşım yanaklarına
Düşer de uyanır gidersin diye
Ağlamam göz yaşım yanaklarına
Düşer de uyanır gidersin diye
***
Kaybedilmiş bir sevgili özlüyorum
Dönse geri, pişmanlığım fayda eder mi?
En olmamış zamanda, sarmalanmış hatalarla
Biraz erken geldin sen bana
***
Koşa koşa sana gelirim
Bir bilebilsem yerini yar
Söyleyecek sözlerim var da ah
Bir görebilsem yüzünü yar
Bir görebilsem yüzünü yar
***
Bazı şeyler yaşar insan, değişir
Verir dersini, hayat en zor okuldur
Şimdi bambaşkayım, bir şansım olsun
Dönersen, bir daha gitme ne olur
Şimdi bambaşkayım, bir şansım olsun
Dönersen, bir daha gitme ne olur
***
Kaybedilmiş bir sevgili özlüyorum
Dönse geri, pişmanlığım fayda eder mi?
En olmamış bir zamanda, sarmalanmış hatalarla
Biraz erken geldin sen bana
***
Koşa koşa sana gelirim
Bir bilebilsem yerini yar
Söyleyecek sözlerim var da ah
Bir görebilsem yüzünü yar
***
Koşa koşa sana gelirim
Bir bilebilsem yerini yar
Söyleyecek sözlerim var da ah
Bir görebilsem yüzünü yar
Bir görebilsem yüzünü yar
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