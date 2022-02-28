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7/24 Dinle Öyle Olsun

Öyle Olsun Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Öyle Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Öyle Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Öyle Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Öyle Olsun

  • Koşa Koşa

  • Evet

  • Kader

  • Koşa Koşa

  • Gözü Kara

  • Örgüt

  • Beni Hatırla

  • Öyle Olsun

  • Nerdesin

  • Söz Vermeyecektin

  • Sabret

  • Yanımda Olsan

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