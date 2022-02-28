Özcan Deniz

-
Yâr bana dünyaları
Versêler senin yerine
Yine de dolmaz yerin
Yine de dolmaz yerin
***
Gökteki yıldızları
Güneşi indirseler
Yine de olmaz yârim
Yine de dolmaz yerin
***
Biliyorum bu âlemde
Yalandır hep sevdalar
Senin de sözlerime
İnanmaman çok doğal
***
Biliyorum bu zamanda
Yalandır hep sevdalar
Senin de sözlerime
İnanmaman çok doğal
***
Lay lay lom bir aşk değil bu
Yaşadığım en güzel duygu
Sarıyor bedenimi günbegün
Yalan değil hepsi doğru
***
Lay lay lom bir aşk değil bu
Yaşadığım en güzel duygu
Sarıyor bedenimi günbegün
Yalan değil hepsi doğru
***
Yaz günü bir sahilde
Ilık esen rüzgârlar
Bir yudum şarap gibi
İçiyorum ben seni
***
Bir sabahın seherinde
Denizin mavisinde
Her güneş batımında
Yaşıyorum ben seni
***
Biliyorum bu âlemde
Yalandır hep sevdalar
Senin de sözlerime
İnanmaman çok doğal
***
Biliyorum bu zamanda
Yalandır hep sevdalar
Senin de sözlerime
İnanmaman çok doğal
***
Lay lay lom bir aşk değil bu
Yaşadığım en güzel duygu
Sarıyor bedenimi günbegün
Yalan değil hepsi doğru
***
Lay lay lom bir aşk değil bu
Yaşadığım en güzel duygu
Sarıyor bedenimi günbegün
Yalan değil hepsi doğru
***
Lay lay lom bir aşk değil bu
Yaşadığım en güzel duygu
Sarıyor bedenimi günbegün
Yalan değil hepsi doğru
Lay lay lom
-
Kim küstürdü seni aşka karşı?
Kim kırdı kalbini senin böyle derin?
Kim aldattı seni başkasıyla?
Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur?
***
Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk dikenli, bazen soğuk
Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk
Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
***
Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş
Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Kim küstürdü seni aşka karşı?
Kim kırdı kalbini senin böyle derin?
Kim aldattı seni başkasıyla?
Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur?
***
Ask dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk
Ask dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk
***
Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş
Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
***
Derin duygular besliyorum sana karşı
Sevgi değil içimdeki aşkın alası
Konuşarak anlatamam sana aşkımı
Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!
-
Bu aralar içimde bir yangın var
Hem yorgunum biraz da suskun
Sabah olmaz gönülde yar sancım var
Hep dargınım biraz da kırgın
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Zaman olur gözümde yaşlar çağlar
Kah akarlar kah dururlar
Bir an olur dilim de sözler ağlar
Ben aşk derim hüzün olurlar
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
***
Neler oldu ruhun duymaz
Gözün görse gönlün bilmez
Her ayrılık bir başlangıç
Bu gidişle sonum olmaz
Yar
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
***
Ama dön desem
Seviyorum seni gel desem
Seni nasıl özledim bir bilsen
-
Gesi bağlarında dolanıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
Yitirdim yârimi, aman aranıyorum
***
Bir çift selamına güveniyorum
Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim
Hâlimden bilmeyen
Ben o yâri neyleyim
***
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
***
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Atma garip anam beni dağlar ardına
Kimseler yanmasın
Anam yansın derdime
-
Yar bedenim yanıyor acıyla
Yar yüreğim kanıyor sevdanla
Yar arkana bakma giderken
Gücüm yok ayakta durmaya
***
Kanayan bir yara verdin sen bana
Duymadın sesimi ne de sevgimi
Ölümse bu aşkın yoluna ölürüm
Bir avuç toprak olur derman
***
Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
***
Yar bedenim yanıyor acıyla
Yar yüreğim kanıyor sevdanla
Yar arkana bakma giderken
Gücüm yok ayakta durmaya
***
Kanayan bir yara verdin sen bana
Duymadın sesimi ne de sevgimi
Ölümse bu aşkın yoluna ölürüm
Bir avuç toprak olur derman
***
Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
***
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm
-
Yaz gününde kar gelir
Kış gününde yaz gelir
Çok hızlı hovardayım
El etmeden yar gelir
***
Bir kolumda sarışın
Diğerinde esmer var
İkisi de bir boyda le
Esmeri çok severim
***
Akşamlar ayardayım
Sevimli tadındayım
Gece ay dolanınca
Uslanmaz hovardayım
***
Bir kolumda sarışın
Diğerinde esmer var
İkisi de bir boyda le
Esmeri çok severim
-
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Ah, ah, ah, ah
***
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
***
Yâr aşkına düşen çare bulamaz
Çöldeki güneşim olursun benim
Senin için atan yürek durulmaz
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
***
Ay le le le le, hâlim virane
Döndü yüreğim bir kuru güle
Çekerim derdin, çilen ne ise
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
***
Ateşinle yanan yüreğime su
Dökmedin, insafın kurusun Leyla
Senin ile yazıyorum sonumu
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
***
Ay le le le le, hâlim virane
Döndü yüreğim bir kuru güle
Çekerim derdin, çilen ne ise
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
Hey, hey, hey, hey
***
Yel olur eser kuru dallara
Güneşim olur, doğar sabaha
Hatırana döner durur bu dünya
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
***
Ay le le le le, hâlim virane
Döndü yüreğim bir kuru güle
Çekerim derdin, çilen ne ise
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
***
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
Leyla, Leyla, Leyla, Leyla
***
Ay le le le le, hâlim virane
Döndü yüreğim bir kuru güle
Çekerim derdin, çilen ne ise
Leyla, Leyla
***
Hey, hey, hey, hey
-
Sen gözlerinde aşkı
Sen bulduğum güzel
Gel çevirme beni
Gel yandığım güzel
***
Yaramaz aşklara
Düşürme gönlümü
Uzanalım gel seninle
Yar yıldızlara
***
Geceme ay olsa
Yüreğime doğsa
Eline uzatsa aşk ile
Sarılsa bedenime
***
Aşk ne diyor
Onu hiç bilmiyor
Bana öğret diyor
Olur inşallah
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
Sen gözlerinde aşkı
Sen bulduğum güzel
Gel çevirme beni
Gel yandığım güzel
***
Yaramaz aşklara
Düşürme gönlümü
Uzanalım gel seninle
Yar yıldızlara
***
Geceme ay olsa
Yüreğime doğsa
Eline uzatsa aşk ile
Sarılsa bedenime
***
Aşk ne diyor
Onu hiç bilmiyor
Bana öğret diyor
Olur inşallah
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim, o benim, o benim
-
Bu dünyanın gidişine bir çare bulsam
Güneş olsam, her karanlık yüreğe doğsam
Deli esen rüzgâr olsam, fırtına olsam
Nefretleri söküp alıp toz duman olsam
***
Bir nehir olsam
Aksam, doğsam derin denizlere
Bir fidan olsam
Kuru topraklarda hayat bulsam
***
Bir çocuğun hıçkırığı, gözyaşı olsam
Yüreğine damla damla umutla dolsam
Umarsızca bir masum cana kıyana
"Dur" diyerek haykıracak bir nefes olsam
***
Bir nehir olsam
Aksam, doğsam derin denizlere
Bir fidan olsam
Kuru topraklarda hayat bulsam
-
Seni suçladım boş yere
Belki çok sevdiğimden
Belki cahilliğimden
Ben bendim
Benliğime güvendim
Şimdi ben sen oldum
Sendense habersizim
Sığındım zamana unutturur diye
O gülüşün o gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime
Sığındım uzaklara
Yelken açtım sonsuzluğa
Anladım ki seni unutturacak hiçbir mesafe yok şu alemde
***
Bir selamın yıkar mıydı
Bunca yıllık emeklerimi
Eğer seni unutsaydım
bir selamın yıkar mıydı
Okyanusun dibine gömdüğüm ateşimi
Eğer seni unutsaydım
Bekliyorum çaresizim
Ve de pişmanım bebeğim...
***
Seni suçladım boş yere
Belki çok sevdiğimden
Belki cahilliğimden
Belki çok sevdiğimden
Belki cahilliğimden
***
Benliğime güvendim
Şimdi ben sen oldum
Sendense habersizim
Sığındım zamana unutturur diye
O gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime
O gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime
***
Sığındım uzaklara
Yelken açtım sonsuzluğa
Anladım ki seni seni unutturacak mesafe yok şu alemde
***
Bir selamın yıkar mıydı
Bunca yıllık verdiğim emeklerimi
Eğer seni
Eğer seni
Eğer seni unutsaydım
***
Bir selamın yıkar mıydı
Okyanusun dibine gömdüğüm ateşimi
Eğer seni
Eğer seni
Eğer seni
Unutsaydım
***
Bekliyorum
Çaresizim
Ve pişmanım bebeğim…
-
Ağırım ben varlığımdan, taşıyamazsın
Seni çıkardım, kalbimi arayamazsın
Anılar çok uzaklaştı, canım tenimle dalaştı
Ne bıraktın ne de tuttun, kandıramazsın
***
Ağzından çıkan her cümleyi emir bildim
Sen sadece güldün geçtin, alay ettin
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Ağırım ben varlığımdan, taşıyamazsın
Seni çıkardım, kalbimi arayamazsın
Anılar çok uzaklaştı, canım tenimle dalaştı
Ne bıraktın ne de tuttun, kandıramazsın
***
Ağzından çıkan her cümleyi emir bildim
Sen sadece güldün geçtin, alay ettin
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
***
Beni yaktın sen de hiç sönme
Hiç rahat etme
Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana
Sen de seveme
-
Ne desem, anlatamam derdimi
Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi
Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan
Çocuğa ağlarım ben
***
Ne desem, anlatamam derdimi
Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi
Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan
Çocuğa ağlarım ben
***
Sevgine yenik yüreğim
Yalnızlığa esir bedenim aah
Kaderimse, kurumuş güller
Sen dikenisin, sevdiğim
***
Aşkın oldu sonumun adı
Gücüm kalmadı artık sevmeye
İnanamadım, nasıl çektin de, gittin?
Beni bana bırakmadan ellere
***
Aşkın oldu sonumun adı
Gücüm kalmadı artık sevmeye
İnanamadım, nasıl çektin de, gittin?
Beni bana bırakmadan ellere
***
Ne desem, anlatamam sevgimi
Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi
Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan
Çocuğa ağlarım ben
***
Sevgine yenik yüreğim
Yalnızlığa esir bedenim
Kaderimse, kurumuş güller
Sen dikenisin, sevdiğim
***
Aşkın oldu sonumun adı
Gücüm kalmadı artık sevmeye
İnanamadım, nasıl çektin de, gittin?
Beni bana bırakmadan ellere
***
Aşkın oldu sonumun adı
Gücüm kalmadı artık sevmeye
İnanamadım, nasıl çektin de, gittin?
Beni bana bırakmadan ellere
-
Öyle bir an gelir insan bakar dünyaya,
Elle tutunmaz hiçbir şey çıkar semaya,
Feryat figan çığlıkların sessizliğinde,
Yağan yağmur merhem olur sürer yaraya,
***
Dünya döner güneş doğar,
Yıldızlar söner,
Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar!
***
Gördüklerin yalan değil uyan uyan,
İçindeki can sesine dayan dayan,
Kimse yoksa etrafında candan yanan,
Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan!
***
Öyle yakar ki canını bu çektiklerin,
Dokunsalar ağlar gibi bakar gözlerin,
Sağım solum yalan olur inandıkların,
Bunlar sana ağır gelir çöker dizlerin!
***
Dünya döner güneş doğar,
Yıldızlar söner,
Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar!
***
Gördüklerin yalan değil uyan uyan,
İçindeki can sesine dayan dayan,
Kimse yoksa etrafında candan yanan,
Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan
***
Gördüklerin yalan değil uyan uyan,
İçindeki can sesine dayan dayan,
Kimse yoksa etrafında candan yanan,
Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan
***
Gördüklerin yalan değil uyan uyan,
İçindeki can sesine dayan dayan,
Kimse yoksa etrafında candan yanan,
Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan
-
Unutmak için sığındım zamanın içine
Unutmak neymiş, yandıkça yandım içinde
Kahrolası adın bir an bile düşmedi dilimde
Geceler kızgın katran oldu, döküldü üstüme
***
Sende bittiyse bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
Sen unuttuysan bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
***
Sarılsam sana, sarılsam, hiç soru sormasan
Yaslansan bağrıma, özlemle sarılsam, gitmesen
İhtimal olsa, zamanı geriye getirsem
"Gitme, dur", demeyi ne kadar isterdim bir bilsen
***
Sende bittiyse bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
Sen unuttuysan bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var