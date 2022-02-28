Özcan Deniz

Meğer Dostum Yıllardır düşmana dostum demişim Meğer dostum düşman imiş bilmedim Arkadaşlık dostluk hepsi paraymış Meğer dostum düşman imiş bilmedim *** Neyleyim yarıda kaldı dileğim Başıma gelmedi nerden bileyim Yıkıldı vallaha gönül sarayım Meğer dostum düşman imiş bilmedim *** Vardım kapısına geriye döndüm Aklını kaybetmiş deliye döndüm Mezardaki yatan ölüye döndüm Meğer dostum düşman imiş bilmedim

Ah O Gözlerin Hiç böyle olmadım ki Olsam da sevmedim ki Sen beni duman ettin Helal sana *** Doğan güneş artık sensin Her bahar çiçeğimsin Tanrıdan tek dileğimsin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Gözümün önünden gitmedi bakışların Sen beni benden ettin Helal sana *** Duvarlarda resimlerin Şarkılarda gözlerin Sen beni talan ettin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin (Ah o gözlerin, ah o gözlerin) (Ah o gözlerin, ah o gözlerin)

Aslan Gibi Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Buradayım işte buradayım Âlem duysun ben buradayım *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Gözün kör olsun be felek Kim dost düşman nerden bilek İhanet var dört bir yanda Hiç bana göre değil ki gitmek *** Buradayım işte buradayım Âlem duysun ben buradayım *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi *** Aslan gibiyim aslan gibi Yaralı yüreğim aslan gibi Vuruldum ama ölmedim Geliyorum işte aslan gibi Aslan gibi

Bir Gece Vakti Öperim seni yanaklarından Dudaklarından, en kuytu günahlarından Yazarım seni gönül duvarıma Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan *** Öperim seni yanaklarından Dudaklarından, en kuytu günahlarından Yazarım seni gönül duvarıma Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan *** Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör *** Eserim sana çöl sıcağında Sen yanarken bir serin rüzgâr misali Yakarım birden kış ortasında Hiç ummadığın bir anda seni *** Eserim sana çöl sıcağında Sen yanarken bir serin rüzgâr misali Yakarım birden kış ortasında Hiç ummadığın bir anda seni *** Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör

Dokunma Daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu Çalışından tanıdım, ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını Bir gece vakti ansızın terk edildin de' mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi Kahpece sırtından vuruldun de' mi? Tıpkı beni vurduğun gibi Dokunma uzak dur benden, çek o pis ellerini *** Sen benimdin benden başka hiç kimseyi sevmezdin Bir gülüşe kandı gönlüm hiç kuralsız sevmiştim *** Bıraktın adice, ortada sersefil Perperişan ettin de gittin Bıraktın adice, ortada sersefil Perperişan ettin de gittin *** Dokunma dokunma dokunma dokunma Uzak dur benden, çek o pis ellerini *** Kanayan yarama sensiz dünyama Akan göz yaşıma dokunma dokunma Dokunma dokunma dokunma bana *** Kanayan yarama sensiz dünyama Akan göz yaşıma dokunma dokunma Dokunma dokunma dokunma bana *** Ağla sen de ağla şimdi Ağla sensiz gülmedim Zindan oldu her yer bana Hiç gün yüzü görmedim *** Bıraktın adice, ortada sersefil Perperişan ettin de gittin Bıraktın adice, ortada sersefil Perperişan ettin de gittin *** Dokunma (dokunma), dokunma (dokunma) Dokunma (dokunma), dokunma (dokunma) Uzak dur benden (çek o pis ellerini) *** Kanayan yarama sensiz dünyama Akan göz yaşıma dokunma dokunma Dokunma dokunma dokunma bana *** Kanayan yarama sensiz dünyama Akan göz yaşıma dokunma dokunma Dokunma dokunma dokunma bana *** Sen benimdin benden başka hiç kimseyi sevmezdin

Gemiler Bir an için çıksam kendi hayatımdan Başımı omzuna koysam Unutsam geçmişi, kopsam anılardan Ah göğsünde uyusam *** Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde) Hasret yanar gönlümüzde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu yürekler Yürekler, yürekler *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice *** Bir zamanlar şiirlerde, sözlerde Martılar uçardı göklerde Sonra her birimiz bir yana savrulduk Bir yanım kaldı sende *** Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde) Hasret yanar gönlümüzde Kafesteki kuş misali Uçmaz oldu yürekler Yürekler, yürekler *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice *** Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar yüreğimden gizlice Sen geçerken sahilden sessizce Gemiler kalkar...

Karlı Kayın Karlı kayın ormanında Yürüyorum geceleyin Efkarlıyım efkarlıyım Elini ver nerde elin *** Memleket mi yıldızlar mı Gençliğim mi daha uzak Kayınların arasında Bir pencere sarıl sıcak *** Ben ordan geçerken biri Amca dese gir içeri Girip yerden selamlasam Hane içindekileri *** Yedi tepeli şehrimde Bıraktım gonca gülümü Ne ölümden korkmak ayıp Ne de düşünmek ölümü

Sevdim Ağam Sevdim ağam deli gibi sevdim Ölümüne sevdim yana yana sevdim Yandım ağam korlar gibi yandım Alev alev gibi yandım, çıra gibi yandım *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Ardına bakmadan gitti ağam *** Ne yalan dolandı sevdam ne hayal ne rüya Değişmezdim ekmeğe suya Yüreğimin yaman sevdası ettiğim yemin o Ardına bakmadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Çok zormuş be ağam Ne gecelerim gece, ne sabahlarım sabah Sen öğretmedin mi bana; dostların kalleş, feleğin kahpe olduğunu Niye söylemedin bir kısım ölmek olduğunu Bilseydim sever miydim? Elbette severdim Görmeliydin ağam, görmeliydin ağam, görmeliydin *** Başkasına haram bu sevdam, gökteki yıldızın Bu mu şansım, bu mu alın yazım? Tütün gibi yanar her gecem, en acı hikayem Damarımdaki kan mı ağam? *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar