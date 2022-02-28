Özcan Deniz

Meleğim Şarkı Sözleri
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Saçları uzun sanki sülün
Süzülür durur sanki gelin
Öyle bir masum hali var ki
Melek sanki gelin görün
***
Saçları uzun sanki sülün
Süzülür durur sanki gelin
Öyle bir masum hali var ki
Melek sanki gelin görün
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim uç da göreyim
***
Bir bakar nice canlar yakar
Her gün oltaya birini takar
Haline bakıp inanmayın
O güzel maskeyi her gün takar
***
Bir bakar nice canlar yakar
Her gün oltaya birini takar
Haline bakıp aldanmayın
O güzel maskeyi her gün takar
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim, gel de göreyim
O güzel yüzünü ben de seveyim
Herkes seni melek sanıyor
Hadi hadi meleğim, uç da göreyim
***
Hadi hadi meleğim