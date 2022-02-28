Özcan Deniz

Saçları uzun sanki sülün Süzülür durur sanki gelin Öyle bir masum hali var ki Melek sanki gelin görün *** Saçları uzun sanki sülün Süzülür durur sanki gelin Öyle bir masum hali var ki Melek sanki gelin görün *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim uç da göreyim *** Bir bakar nice canlar yakar Her gün oltaya birini takar Haline bakıp inanmayın O güzel maskeyi her gün takar *** Bir bakar nice canlar yakar Her gün oltaya birini takar Haline bakıp aldanmayın O güzel maskeyi her gün takar *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim, gel de göreyim O güzel yüzünü ben de seveyim Herkes seni melek sanıyor Hadi hadi meleğim, uç da göreyim *** Hadi hadi meleğim