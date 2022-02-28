Özcan Deniz

Munzur Dağı Şarkı Sözleri
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Sabahtan esti de bir kanlı sazak
Felek bize kurmuş kötü bir tuzak
Bilmem derdimizi kimlere yazak
Dağlar bana geri verin gardaşı
Dağlar bana geri verin gardaşı
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Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı
***
Munzur Dağı senin karın erimez
Erise de akar suyun yerimez
Bizde derler, "Babasızlar büyümez"
Dağlar bana geri verin gardaşı
Dağlar bana geri verin gardaşı
***
Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı
***
Yandım gardaş, yandım ben yana yana
Derdine düştüm de oldum divane
***
Felek nasıl kıydı bilmem bu cana
Dağlar bana geri verin gardaşı
Dağlar bana geri verin gardaşı
***
Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Öle gardaş, öle gardaş bacısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı
Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı