Özcan Deniz

Sabahtan esti de bir kanlı sazak Felek bize kurmuş kötü bir tuzak Bilmem derdimizi kimlere yazak Dağlar bana geri verin gardaşı Dağlar bana geri verin gardaşı *** Öle gardaş, öle gardaş bacısı Öle gardaş, öle gardaş bacısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı *** Munzur Dağı senin karın erimez Erise de akar suyun yerimez Bizde derler, "Babasızlar büyümez" Dağlar bana geri verin gardaşı Dağlar bana geri verin gardaşı *** Öle gardaş, öle gardaş bacısı Öle gardaş, öle gardaş bacısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı *** Yandım gardaş, yandım ben yana yana Derdine düştüm de oldum divane *** Felek nasıl kıydı bilmem bu cana Dağlar bana geri verin gardaşı Dağlar bana geri verin gardaşı *** Öle gardaş, öle gardaş bacısı Öle gardaş, öle gardaş bacısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı Yüreğe işlemiş, çıkmaz acısı