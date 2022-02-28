Nasıl Anlatayım Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Nasıl Anlatayım
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Biliyordum bir gün
Beni bırakıp gideceğini, gideceğini
Sonunda beni de ağlattın
Ey vicdansız sevgilim, of, sevgili
***
Ellerim anladı, tutmuyorsun
Gözlerim anladı, bakmıyorsun
Dudaklarım anladı, öpmüyorsun
Gidişini, gidişini kalbime
***
Nasıl anlatayım?
Nasıl söyleyeyim?
Ey insafsız sevgili
Durmaz mı kalbim?
***
Nasıl anlatayım?
Nasıl söyleyeyim?
Ey insafsız sevgili
Durmaz mı kalbim?
***
Biliyordum sonumuzun
Böyle olacağını, olacağını
Giderken ardından
Deliler gibi, of, yanacağımı, yanacağımı
***
Ellerim anladı, tutmuyorsun
Gözlerim anladı, bakmıyorsun
Dudaklarım anladı, öpmüyorsun
Gidişini, gidişini kalbime
***
Nasıl anlatayım?
Nasıl söyleyeyim?
Ey insafsız sevgili
Durmaz mı kalbim?
***
Nasıl anlatayım?
Nasıl söyleyeyim?
Ey insafsız sevgili
Durmaz mı kalbim?