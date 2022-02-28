Özcan Deniz

Biliyordum bir gün Beni bırakıp gideceğini, gideceğini Sonunda beni de ağlattın Ey vicdansız sevgilim, of, sevgili *** Ellerim anladı, tutmuyorsun Gözlerim anladı, bakmıyorsun Dudaklarım anladı, öpmüyorsun Gidişini, gidişini kalbime *** Nasıl anlatayım? Nasıl söyleyeyim? Ey insafsız sevgili Durmaz mı kalbim? *** Nasıl anlatayım? Nasıl söyleyeyim? Ey insafsız sevgili Durmaz mı kalbim? *** Biliyordum sonumuzun Böyle olacağını, olacağını Giderken ardından Deliler gibi, of, yanacağımı, yanacağımı *** Ellerim anladı, tutmuyorsun Gözlerim anladı, bakmıyorsun Dudaklarım anladı, öpmüyorsun Gidişini, gidişini kalbime *** Nasıl anlatayım? Nasıl söyleyeyim? Ey insafsız sevgili Durmaz mı kalbim? *** Nasıl anlatayım? Nasıl söyleyeyim? Ey insafsız sevgili Durmaz mı kalbim?