Özcan Deniz

Sen gözlerinde aşkı Sen bulduğum güzel Gel çevirme beni Gel yandığım güzel *** Yaramaz aşklara Düşürme gönlümü Uzanalım gel seninle Yar yıldızlara *** Geceme ay olsa Yüreğime doğsa Eline uzatsa aşk ile Sarılsa bedenime *** Aşk ne diyor Onu hiç bilmiyor Bana öğret diyor Olur inşallah *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** Sen gözlerinde aşkı Sen bulduğum güzel Gel çevirme beni Gel yandığım güzel *** Yaramaz aşklara Düşürme gönlümü Uzanalım gel seninle Yar yıldızlara *** Geceme ay olsa Yüreğime doğsa Eline uzatsa aşk ile Sarılsa bedenime *** Aşk ne diyor Onu hiç bilmiyor Bana öğret diyor Olur inşallah *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim, o benim, o benim