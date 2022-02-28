Ravi İncigöz Şarkı Sözleri
Özcan Deniz Ravi İncigöz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Ravi İncigöz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ravi İncigöz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sen gözlerinde aşkı
Sen bulduğum güzel
Gel çevirme beni
Gel yandığım güzel
***
Yaramaz aşklara
Düşürme gönlümü
Uzanalım gel seninle
Yar yıldızlara
***
Geceme ay olsa
Yüreğime doğsa
Eline uzatsa aşk ile
Sarılsa bedenime
***
Aşk ne diyor
Onu hiç bilmiyor
Bana öğret diyor
Olur inşallah
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
Sen gözlerinde aşkı
Sen bulduğum güzel
Gel çevirme beni
Gel yandığım güzel
***
Yaramaz aşklara
Düşürme gönlümü
Uzanalım gel seninle
Yar yıldızlara
***
Geceme ay olsa
Yüreğime doğsa
Eline uzatsa aşk ile
Sarılsa bedenime
***
Aşk ne diyor
Onu hiç bilmiyor
Bana öğret diyor
Olur inşallah
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim kaderim
Sevecek bilirim
Ölürüm yoluna
O benim o benim
***
O benim, o benim, o benim
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