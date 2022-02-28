Özcan Deniz

Öl Deseydin Şarkı Sözleri
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Be hey vicdansız, yüreksiz
Öl deseydin ölmez miydim?
Sen efendi ben de köle
Ol deseydin olmaz mıydım?
***
Tutuşurdum ateşinle
Ölürdüm senin uğrunda
Diz çöküp önünde secde
Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey?
***
Tutuşurdum ateşinle
Ölürdüm senin uğrunda
Diz çöküp önünde secde
Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey hey?
***
Gerek yoktu yanmalara
Yanıp da kül olmalara
Benim için ummanlara
Dal deseydin dalmaz mıydım?
***
Bilirsin sevdamdır ahdım
Ne taç isterim ne tahtım
Yüreğinde bin yıl mahkum
Kal deseydin kalmaz mıydım, hey?
***
Bilirsin sevdamdır ahdım
Ne taç isterim ne tahtım
Yüreğinde bin yıl mahkum
Kal deseydin kalmaz mıydım, hey hey?
***
Yanardım yanardağ gibi
Püskürürdüm lavlar gibi
Sonbaharda yaprak gibi
Sol deydin solmaz mıydım?
***
Şansım ayrılıktan yana
Kül olmuşum yana yana
Erkan yoksuli sen bana
Kul deseydin olmaz mıydım, hey?
***
Şansım ayrılıktan yana
Kül olmuşum yana yana
Erkan yoksuli sen bana
Kul deseydin olmaz mıydım, hey?