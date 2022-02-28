Özcan Deniz

Be hey vicdansız, yüreksiz Öl deseydin ölmez miydim? Sen efendi ben de köle Ol deseydin olmaz mıydım? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey hey? *** Gerek yoktu yanmalara Yanıp da kül olmalara Benim için ummanlara Dal deseydin dalmaz mıydım? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey hey? *** Yanardım yanardağ gibi Püskürürdüm lavlar gibi Sonbaharda yaprak gibi Sol deydin solmaz mıydım? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey?