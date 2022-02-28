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7/24 Dinle Hediye

Hediye Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Hediye şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Hediye şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hediye sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Hediye

  • Saçmalıyorum

  • Bir Dudaktan-remix

  • Bir Dudaktan

  • Eyvallah

  • Hediye

  • Her Dem Ey

  • Kapı Kapı

  • Kayboldum

  • Nasip Değilmiş

  • Ne Gezer

  • Sevda Tanrıçası

  • Yar

  • Zorun Ne Benle Aşk / Akustik

  • Zorun Ne Benle Aşk

  • Karşılıksız

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