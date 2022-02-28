Sen Gelmezsen Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Sen Gelmezsen
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Çırpınır yüreğim sensiz akşamlarda
Avuturum kendimi çocuklar gibi
Bir hüzün çöker hep benim içime
Seni isterim dön artık geri
Bir hüzün çöker hep benim içime
Ağlarım geceleri dön artık geri
***
Sen gelmezsen halim ne olur
Sensizlik benim sebebim olur
Eğer dönmezsen halim ne olur
Sensizlik benim katilim olur
***
Çırpınır yüreğim sensiz akşamlarda
Avuturum kendimi çocuklar gibi
Bir hüzün çöker hep benim içime
Ağlarım geceleri dön artık geri
Bir hüzün çöker hep benim içime
Seni isterim dön artık geri
***
Sen gelmezsen halim ne olur
Sensizlik benim sebebim olur
Eğer dönmezsen halim ne olur
Sensizlik benim katilim olur
***
Sen gelmezsen halim ne olur
Sensizlik benim sebebim olur
Ah, ah, ah