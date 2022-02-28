Özcan Deniz

Çırpınır yüreğim sensiz akşamlarda Avuturum kendimi çocuklar gibi Bir hüzün çöker hep benim içime Seni isterim dön artık geri Bir hüzün çöker hep benim içime Ağlarım geceleri dön artık geri *** Sen gelmezsen halim ne olur Sensizlik benim sebebim olur Eğer dönmezsen halim ne olur Sensizlik benim katilim olur *** Çırpınır yüreğim sensiz akşamlarda Avuturum kendimi çocuklar gibi Bir hüzün çöker hep benim içime Ağlarım geceleri dön artık geri Bir hüzün çöker hep benim içime Seni isterim dön artık geri *** Sen gelmezsen halim ne olur Sensizlik benim sebebim olur Eğer dönmezsen halim ne olur Sensizlik benim katilim olur *** Sen gelmezsen halim ne olur Sensizlik benim sebebim olur Ah, ah, ah