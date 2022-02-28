Özcan Deniz

Sevdazede Şarkı Sözleri
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Ağlayan kimse yok bu hâlime
Gözlerimden, kalbimden gayrı
Öyle sevdazedeyim ki ben
Çekilmez hâllere düştüm gayrı
***
Buzdan döşeklerde yatıyorum
Böyle hâller aşkın hamurundanmış
Sevdazede kalbim paramparça
Aşk bütün kötülüklerin anasıymış
***
Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir
Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir
Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana
Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına
***
Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir
Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir
Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana
Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına
***
Buzdan döşeklerde yatıyorum
Böyle hâller aşkın hamurundanmış
Sevdazede kalbim paramparça
Aşk bütün kötülüklerin anasıymış
***
Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir
Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir
Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana
Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına
***
Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir
Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir
Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana
Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına