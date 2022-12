Özcan Deniz

Ağlayan kimse yok bu hâlime Gözlerimden, kalbimden gayrı Öyle sevdazedeyim ki ben Çekilmez hâllere düştüm gayrı *** Buzdan döşeklerde yatıyorum Böyle hâller aşkın hamurundanmış Sevdazede kalbim paramparça Aşk bütün kötülüklerin anasıymış *** Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına *** Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına *** Buzdan döşeklerde yatıyorum Böyle hâller aşkın hamurundanmış Sevdazede kalbim paramparça Aşk bütün kötülüklerin anasıymış *** Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına *** Ne atılır ne satılır bi' duygudur bu, çekilir Ne o anlar ne bu anlar ne anlatılır bi' derttir Ah be anam sarıl kokla bıraktığın yerden bana Anlatamam dertlerimi senden başka bir kadına