Özcan Deniz

Sevdim ağam deli gibi sevdim Ölümüne sevdim yana yana sevdim Yandım ağam korlar gibi yandım Alev alev gibi yandım, çıra gibi yandım *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Ardına bakmadan gitti ağam *** Ne yalan dolandı sevdam ne hayal ne rüya Değişmezdim ekmeğe suya Yüreğimin yaman sevdası ettiğim yemin o Ardına bakmadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Çok zormuş be ağam Ne gecelerim gece, ne sabahlarım sabah Sen öğretmedin mi bana; dostların kalleş, feleğin kahpe olduğunu Niye söylemedin bir kısım ölmek olduğunu Bilseydim sever miydim? Elbette severdim Görmeliydin ağam, görmeliydin ağam, görmeliydin *** Başkasına haram bu sevdam, gökteki yıldızın Bu mu şansım, bu mu alın yazım? Tütün gibi yanar her gecem, en acı hikayem Damarımdaki kan mı ağam? *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar Diz çöktü sevdamın önünde dağlar Hâlimi anlamadan gitti ağam *** Sevdim hiç sevilmediğim kadar Yandım hiç yanmadığım kadar

Hiç böyle olmadım ki Olsam da sevmedim ki Sen beni duman ettin Helal sana *** Doğan güneş artık sensin Her bahar çiçeğimsin Tanrıdan tek dileğimsin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Gözümün önünden gitmedi bakışların Sen beni benden ettin Helal sana *** Duvarlarda resimlerin Şarkılarda gözlerin Sen beni talan ettin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin (Ah o gözlerin, ah o gözlerin) (Ah o gözlerin, ah o gözlerin)