Özcan Deniz

Perdeleri kapat, sevgime tanık istemem lşığı söndür gel otur yanıma konuş. Ergeç anlaşacağız başka çaremiz yok Sonra sevişeceğiz bu düzen böyle. *** İstersen yine hep hayır de, olmaz de Her şey olacağına varıyor çaresiz. Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz. *** Yine de usanmış değil, pişman bıkkın değil Belki biraz sarhoş, uykulu. Ama her zaman ateşli, her zaman sabırsız Vahşi, çılgın her zaman dolu. *** İstersen yine hep hayır de, olmaz de Her şey olacağına varıyor çaresiz. Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.

Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar