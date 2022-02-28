Özcan Deniz

Seyreyle Güzel Seyreyle güzel kudretli mevlam Neler eyler canan canan Allah'a sığın adli tealam neler eyler *** Mey eylemezem gayrısına *** Tövbeler olsun canan canan Hem yüzleri dost özleri düşmandan Usandım *** Suları şikes meyleri kalp Hazreti haktan canan canan Bir ane ettiğim isyandan utandım

Zaferlerim Yüzün göğsüme yaslanmış Yeni daldın uykuya Şafak süzülürken odana Güneş düşmüş saçlarına *** İlk defa bu sabah Paramparça hayatım bir bütün Sadece bir gece seninle eksiksizim *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim *** Kalktım sessizce yanından Yeni güne karıştım Nefesin havada altın tozu Yabancıyım bu duyguya *** İlk defa bu sabah Huzurlu, sakin kayıp ruhum Dün gece hayata seninle yeniden doğdum *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim

Kahpe İçimde bir boşluk var neyle doldursam Parayla mı aşkla mı hayaller kursam Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne Sevdiğim bir kız vardı olmuş bir kahpe *** Kafamda bir hoşluk var nasıl anlatsam Kadehimi sigaramı neyle doldursam Parasızlık pulsuzluk hepsi bahane Bir yudum bir nefes hayat şahane Bir yudum bir nefes hayat şahane