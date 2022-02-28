×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Aslan Gibi / Dokunma

Aslan Gibi / Dokunma Şarkı Sözleri

Özcan Deniz Aslan Gibi / Dokunma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Aslan Gibi / Dokunma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aslan Gibi / Dokunma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özcan Deniz

Özcan Deniz

Aslan Gibi / Dokunma

  • Sosyete Kızı

  • Ah O Gözlerin

  • Aslan Gibi

  • Bir Gece Vakti

  • Dokunma

  • Gemiler

  • Karlı Kayın

  • Meğer Dostum

  • Sevdim Ağam

  • Çöl Rüzgarı

  • Gelde Gör

  • Potpori

  • Gelesin

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı