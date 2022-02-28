Özcan Deniz

-
Kıskanırım seni güzelim
Bana ait senin gözlerin
Bakarsa başkası kırılır yüreğim
Yeter artık gezme fazla
***
Kıskanırım seni güzelim
Bana ait senin ellerin
Tutarsa başkası kırılır yüreğim
Yeter artık gezme fazla
***
Kaçırdı keyfimizi gazeteler
Dedikodumu çıkan bu haberler
Ne yana baksam resmin var
Yetmedi mi disko barbarlar?
***
Sen sosyete kızı
Magazin yıldızı
Geceleri arsızın
Çekerler tabi
***
Kaşın gözün güzel
Boyun posun güzel
Alem seni süzer
Bakarlar tabi
***
Sen sosyete kızı
Magazin yıldızı
Geceleri ansızın
Çekerler tabi
***
Kaşın gözün güzel
Boyun posun güzel
Alem seni süzer
Öperler tabi, heey
***
Bıkmadın mı daha güzelim?
Her gün başka alemdesin
Korkum nazar değer bir gün sana
Yeter artık gezme fazla
***
Bıkmadın mı daha güzelim?
Her gün başka alemdesin
Korkum nazar değer bir gün sana
Yeter artık gezme fazla
***
Kaçırdı keyfimizi gazeteler
Dedikodu mu çıkan bu haberler
Ne yana baksam resmin var
Yetmedi mi disko barbarlar?
***
Sen sosyete kızı
Magazin yıldızı
Geceleri ansızın
Çekerler tabi
***
Kaşın gözün güzel
Boyun posun güzel
Alem seni süzer
Bakarlar tabi
***
Sen sosyete kızı
Magazin yıldızı
Geceleri ansızın
Çekerler tabi
***
Kaşın gözün güzel
Boyun posun güzel
Alem seni süzer
Öperler tabi, heey
-
Hiç böyle olmadım ki
Olsam da sevmedim ki
Sen beni duman ettin
Helal sana
***
Doğan güneş artık sensin
Her bahar çiçeğimsin
Tanrıdan tek dileğimsin
Helal sana
***
Görür görmez vurdu beni
O an zaman durdu sanki
Saplandın sol yanıma
Acımadın hançer gibi
***
Görür görmez vurdu beni
O an zaman durdu sanki
Saplandın sol yanıma
Acımadın hançer gibi
İsmini unutmak zor değil
***
Zor olan
O eşsiz
O sessiz
O derin ah, ah, ah, ah, aaah
***
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
***
Gözümün önünden gitmedi bakışların
Sen beni benden ettin
Helal sana
***
Duvarlarda resimlerin
Şarkılarda gözlerin
Sen beni talan ettin
Helal sana
***
Görür görmez vurdu beni
O an zaman durdu sanki
Saplandın sol yanıma
Acımadın hançer gibi
***
Görür görmez vurdu beni
O an zaman durdu sanki
Saplandın sol yanıma
Acımadın hançer gibi
İsmini unutmak zor değil
***
Zor olan
O eşsiz
O sessiz
O derin ah, ah, ah, ah, aaah
***
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
***
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
Ah o gözlerin, ah o gözlerin
(Ah o gözlerin, ah o gözlerin)
(Ah o gözlerin, ah o gözlerin)
-
Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar
Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar
Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık
Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar
***
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
***
Engelleri tuzakları aştım geldim bu yolları
Bir cümleyle anlatılsa anlatırdım olanları
Bilsen kimler vurdu beni üç kuruşa sattı beni
Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni
***
Gözün kör olsun be felek
Kim dost düşman nerden bilek
İhanet var dört bir yanda
Hiç bana göre değil ki gitmek
***
Gözün kör olsun be felek
Kim dost düşman nerden bilek
İhanet var dört bir yanda
Hiç bana göre değil ki gitmek
***
Buradayım işte buradayım
Âlem duysun ben buradayım
***
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
***
Tek düşmanım cehalettir tek korkumsa ihanettir
Hep son gülen iyi güler devran döner zaman gelir
Bilsen kimler vurdu beni babam bile sattı beni
Hiç umudum yitirmedim hayat kucakladı beni
***
Gözün kör olsun be felek
Kim dost düşman nerden bilek
İhanet var dört bir yanda
Hiç bana göre değil ki gitmek
***
Gözün kör olsun be felek
Kim dost düşman nerden bilek
İhanet var dört bir yanda
Hiç bana göre değil ki gitmek
***
Buradayım işte buradayım
Âlem duysun ben buradayım
***
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
***
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
***
Aslan gibiyim aslan gibi
Yaralı yüreğim aslan gibi
Vuruldum ama ölmedim
Geliyorum işte aslan gibi
Aslan gibi
-
Öperim seni yanaklarından
Dudaklarından, en kuytu günahlarından
Yazarım seni gönül duvarıma
Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan
***
Öperim seni yanaklarından
Dudaklarından, en kuytu günahlarından
Yazarım seni gönül duvarıma
Yâr, çıkmazsın şarkılarımdan
***
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
***
Eserim sana çöl sıcağında
Sen yanarken bir serin rüzgâr misali
Yakarım birden kış ortasında
Hiç ummadığın bir anda seni
***
Eserim sana çöl sıcağında
Sen yanarken bir serin rüzgâr misali
Yakarım birden kış ortasında
Hiç ummadığın bir anda seni
***
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
Bir gece vakti gel kapımı çal, uykularımı böl
Bir şişe şarap getir yanında, sarhoş hâlimi gör
-
Daha kapıyı açmadan anladım kapıda senin olduğunu
Çalışından tanıdım, ben de öyle çalmıştım beni terk ettiğinde kapını
Bir gece vakti ansızın terk edildin de' mi? Tıpkı beni terk ettiğin gibi
Kahpece sırtından vuruldun de' mi? Tıpkı beni vurduğun gibi
Dokunma uzak dur benden, çek o pis ellerini
***
Sen benimdin benden başka hiç kimseyi sevmezdin
Bir gülüşe kandı gönlüm hiç kuralsız sevmiştim
***
Bıraktın adice, ortada sersefil
Perperişan ettin de gittin
Bıraktın adice, ortada sersefil
Perperişan ettin de gittin
***
Dokunma dokunma dokunma dokunma
Uzak dur benden, çek o pis ellerini
***
Kanayan yarama sensiz dünyama
Akan göz yaşıma dokunma dokunma
Dokunma dokunma dokunma bana
***
Kanayan yarama sensiz dünyama
Akan göz yaşıma dokunma dokunma
Dokunma dokunma dokunma bana
***
Ağla sen de ağla şimdi
Ağla sensiz gülmedim
Zindan oldu her yer bana
Hiç gün yüzü görmedim
***
Bıraktın adice, ortada sersefil
Perperişan ettin de gittin
Bıraktın adice, ortada sersefil
Perperişan ettin de gittin
***
Dokunma (dokunma), dokunma (dokunma)
Dokunma (dokunma), dokunma (dokunma)
Uzak dur benden (çek o pis ellerini)
***
Kanayan yarama sensiz dünyama
Akan göz yaşıma dokunma dokunma
Dokunma dokunma dokunma bana
***
Kanayan yarama sensiz dünyama
Akan göz yaşıma dokunma dokunma
Dokunma dokunma dokunma bana
***
Sen benimdin benden başka hiç kimseyi sevmezdin
-
Bir an için çıksam kendi hayatımdan
Başımı omzuna koysam
Unutsam geçmişi, kopsam anılardan
Ah göğsünde uyusam
***
Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde)
Hasret yanar gönlümüzde
Kafesteki kuş misali
Uçmaz oldu yürekler
Yürekler, yürekler
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
***
Bir zamanlar şiirlerde, sözlerde
Martılar uçardı göklerde
Sonra her birimiz bir yana savrulduk
Bir yanım kaldı sende
***
Bu sonlu ömrümüzde (Bu sonlu ömrümüzde)
Hasret yanar gönlümüzde
Kafesteki kuş misali
Uçmaz oldu yürekler
Yürekler, yürekler
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
***
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreğimden gizlice
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar...
-
Karlı kayın ormanında
Yürüyorum geceleyin
Efkarlıyım efkarlıyım
Elini ver nerde elin
***
Memleket mi yıldızlar mı
Gençliğim mi daha uzak
Kayınların arasında
Bir pencere sarıl sıcak
***
Ben ordan geçerken biri
Amca dese gir içeri
Girip yerden selamlasam
Hane içindekileri
***
Yedi tepeli şehrimde
Bıraktım gonca gülümü
Ne ölümden korkmak ayıp
Ne de düşünmek ölümü
-
Yıllardır düşmana dostum demişim
Meğer dostum düşman imiş bilmedim
Arkadaşlık dostluk hepsi paraymış
Meğer dostum düşman imiş bilmedim
***
Neyleyim yarıda kaldı dileğim
Başıma gelmedi nerden bileyim
Yıkıldı vallaha gönül sarayım
Meğer dostum düşman imiş bilmedim
***
Vardım kapısına geriye döndüm
Aklını kaybetmiş deliye döndüm
Mezardaki yatan ölüye döndüm
Meğer dostum düşman imiş bilmedim
-
Sevdim ağam deli gibi sevdim
Ölümüne sevdim yana yana sevdim
Yandım ağam korlar gibi yandım
Alev alev gibi yandım, çıra gibi yandım
***
Sevdim hiç sevilmediğim kadar
Yandım hiç yanmadığım kadar
Diz çöktü sevdamın önünde dağlar
Ardına bakmadan gitti ağam
***
Ne yalan dolandı sevdam ne hayal ne rüya
Değişmezdim ekmeğe suya
Yüreğimin yaman sevdası ettiğim yemin o
Ardına bakmadan gitti ağam
***
Sevdim hiç sevilmediğim kadar
Yandım hiç yanmadığım kadar
Diz çöktü sevdamın önünde dağlar
Hâlimi anlamadan gitti ağam
***
Çok zormuş be ağam
Ne gecelerim gece, ne sabahlarım sabah
Sen öğretmedin mi bana; dostların kalleş, feleğin kahpe olduğunu
Niye söylemedin bir kısım ölmek olduğunu
Bilseydim sever miydim? Elbette severdim
Görmeliydin ağam, görmeliydin ağam, görmeliydin
***
Başkasına haram bu sevdam, gökteki yıldızın
Bu mu şansım, bu mu alın yazım?
Tütün gibi yanar her gecem, en acı hikayem
Damarımdaki kan mı ağam?
***
Sevdim hiç sevilmediğim kadar
Yandım hiç yanmadığım kadar
Diz çöktü sevdamın önünde dağlar
Hâlimi anlamadan gitti ağam
***
Sevdim hiç sevilmediğim kadar
Yandım hiç yanmadığım kadar
Diz çöktü sevdamın önünde dağlar
Hâlimi anlamadan gitti ağam
***
Sevdim hiç sevilmediğim kadar
Yandım hiç yanmadığım kadar
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