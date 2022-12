Özcan Deniz

Kıskanırım seni güzelim Bana ait senin gözlerin Bakarsa başkası kırılır yüreğim Yeter artık gezme fazla *** Kıskanırım seni güzelim Bana ait senin ellerin Tutarsa başkası kırılır yüreğim Yeter artık gezme fazla *** Kaçırdı keyfimizi gazeteler Dedikodumu çıkan bu haberler Ne yana baksam resmin var Yetmedi mi disko barbarlar? *** Sen sosyete kızı Magazin yıldızı Geceleri arsızın Çekerler tabi *** Kaşın gözün güzel Boyun posun güzel Alem seni süzer Bakarlar tabi *** Sen sosyete kızı Magazin yıldızı Geceleri ansızın Çekerler tabi *** Kaşın gözün güzel Boyun posun güzel Alem seni süzer Öperler tabi, heey *** Bıkmadın mı daha güzelim? Her gün başka alemdesin Korkum nazar değer bir gün sana Yeter artık gezme fazla *** Bıkmadın mı daha güzelim? Her gün başka alemdesin Korkum nazar değer bir gün sana Yeter artık gezme fazla *** Kaçırdı keyfimizi gazeteler Dedikodu mu çıkan bu haberler Ne yana baksam resmin var Yetmedi mi disko barbarlar? *** Sen sosyete kızı Magazin yıldızı Geceleri ansızın Çekerler tabi *** Kaşın gözün güzel Boyun posun güzel Alem seni süzer Bakarlar tabi *** Sen sosyete kızı Magazin yıldızı Geceleri ansızın Çekerler tabi *** Kaşın gözün güzel Boyun posun güzel Alem seni süzer Öperler tabi, heey

Hiç böyle olmadım ki Olsam da sevmedim ki Sen beni duman ettin Helal sana *** Doğan güneş artık sensin Her bahar çiçeğimsin Tanrıdan tek dileğimsin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Gözümün önünden gitmedi bakışların Sen beni benden ettin Helal sana *** Duvarlarda resimlerin Şarkılarda gözlerin Sen beni talan ettin Helal sana *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi *** Görür görmez vurdu beni O an zaman durdu sanki Saplandın sol yanıma Acımadın hançer gibi İsmini unutmak zor değil *** Zor olan O eşsiz O sessiz O derin ah, ah, ah, ah, aaah *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin *** Ah o gözlerin, ah o gözlerin Ah o gözlerin, ah o gözlerin (Ah o gözlerin, ah o gözlerin) (Ah o gözlerin, ah o gözlerin)