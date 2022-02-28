Özcan Deniz

Geçmişim, karlı buzlu yollardan geçmişim Silmişim, yeniden yazmısım ateşlere atmışım Küllerimden doğmuşum yeniden Dirimine ölümüne savaşmışım *** Yaşlıyım, 10 yaşımdan beri yaşlıyım Gençliğim hala ışıl ışıl kullanmadığım Bir sandıkta açılmayı Bekliyor seni çağırsın *** Kadınım olur musun bu hayatta Ögretir misin bana tatmadığım bir çok duyguyu Bitanem babalıkta bunların arasında Benimle evlenir misin? *** Yollarım sana çıktı benim bu hayatta Tam da bittiği yerden tekrar başladı hayat Üstelik daha olgunum ve de başka *** Kadınım olur musun bu hayatta Öğretir misin bana tatmadığım bir çok duyguyu Bitanem babalıkta bunların arasında Benimle evlenir misin?