Özcan Deniz

Teklif Şarkı Sözleri
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Geçmişim, karlı buzlu yollardan geçmişim
Silmişim, yeniden yazmısım ateşlere atmışım
Küllerimden doğmuşum yeniden
Dirimine ölümüne savaşmışım
***
Yaşlıyım, 10 yaşımdan beri yaşlıyım
Gençliğim hala ışıl ışıl kullanmadığım
Bir sandıkta açılmayı
Bekliyor seni çağırsın
***
Kadınım olur musun bu hayatta
Ögretir misin bana tatmadığım bir çok duyguyu
Bitanem babalıkta bunların arasında
Benimle evlenir misin?
***
Yollarım sana çıktı benim bu hayatta
Tam da bittiği yerden tekrar başladı hayat
Üstelik daha olgunum ve de başka
***
Kadınım olur musun bu hayatta
Öğretir misin bana tatmadığım bir çok duyguyu
Bitanem babalıkta bunların arasında
Benimle evlenir misin?
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