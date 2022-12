Özcan Deniz

Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Ah beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa O günah benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa Günahlar benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın