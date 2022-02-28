Özcan Deniz

Toprak Olacaksın Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Ateşin ben olayım Beni teninde sakla Üstünü örtme aşkın Büyülü akşamlarda *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Ah beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa O günah benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Beni teninde sakla Sevdamız yemin olsun Aşkın günahı varsa Günahlar benim olsun *** Ölüm gerçek dünya fani Ecel gelir bir gün gelir ani Bir kez öpsem ölsem bari Aman aman off *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın toprak *** Özene bezene yaratmış Seni yaradan Allah Bir kez öpsem ne olur Toprak olacaksın

Aşkımsın Sevmek nedir bilmezdim Sevmeği senden öğrendim Hasret nedir bilmezdim Hasreti senden öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın *** Acı nedir bilmezdim Acıyı senden öğrendim Feryat nedir bilmezdim Feryadı senden öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın *** Aşk ateşi bilmezdim Aşkınla yandım öğrendim Ağlamak nedir bilmezdim Sensiz kalınca öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın *** Kahretmeyi bilmezdim İsyanı senden öğrendim Teselliler çaresiz Sensiz olmuyor öğrendim *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın *** Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım, hayatımsın Aşkımsın, aşkımsın İlk göz ağrım

Fetbaz O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz O kadar hırçınsın ki, öyle yaramaz Seninle hiç kimse başa çıkamaz Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin Seni seven ölür, mutlu olamaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Akıl ermez senin yaptıklarına Havana, nazına; çok cilvelisin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin Sevdiğim, katlanamaz her insan sana Yine de kendini çok sevdirirsin *** Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin Felek de karşında şaşırır kalır Şeytana pabucu ters giydirirsin *** Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin Öyle yaramazsın ki, öyle bir fetbaz Yine de kendini çok sevdirirsin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların en güzelisin Fetbaz, fetbaz Sen fetbazların birincisisin *** En şirinisin, en güzelisin (Fetbaz)

Kadersizim Hiç istemezdim böyle olmasını Hiç istemezdim senin ağlamanı Bilmem neden sana böyle bağlanışım Neden bağlanıp da gitmek isteyişim. *** Belki de korkuyorum Senin beni bırakmandan Belki de korkuyorum yarınlarımdan. *** Kadersizim kadersizim Aşktan yana kadersizim Umduklarım bulduklarım Birbirini tutmaz neyleyim. *** Acılara gönüllüyüm Ben aşkların sürgünüyüm Sana kıyamam ben ağlama. Gözyaşlarında ölürüm *** Vurgun yedim inan inan Çok sevmekten Korkuyorum küçüğüm Seni mahvetmekten *** Belki de korkuyorum Senin beni bırakmandan Belki de korkuyorum yarınlarımdan. *** Kadersizim kadersizim Aşktan yana kadersizim Umduklarım bulduklarım Birbirini tutmaz neyleyim.

Öl Deseydin Be hey vicdansız, yüreksiz Öl deseydin ölmez miydim? Sen efendi ben de köle Ol deseydin olmaz mıydım? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey? *** Tutuşurdum ateşinle Ölürdüm senin uğrunda Diz çöküp önünde secde Kıl deseydin kılmaz mıydım, hey hey? *** Gerek yoktu yanmalara Yanıp da kül olmalara Benim için ummanlara Dal deseydin dalmaz mıydım? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey? *** Bilirsin sevdamdır ahdım Ne taç isterim ne tahtım Yüreğinde bin yıl mahkum Kal deseydin kalmaz mıydım, hey hey? *** Yanardım yanardağ gibi Püskürürdüm lavlar gibi Sonbaharda yaprak gibi Sol deydin solmaz mıydım? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey? *** Şansım ayrılıktan yana Kül olmuşum yana yana Erkan yoksuli sen bana Kul deseydin olmaz mıydım, hey?