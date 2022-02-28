Özcan Deniz

Utanıyorum Şarkı Sözleri
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Sen benim gibisini bulamazsın yâr
Bir daha böyle sevilmezsin yâr
Yüreği aslanlar gibi kükreyen
Benim gibi bir aptal bulamazsın yâr
***
Ben ilk kez seni sevmiştim zalim
Söylemiştim sana, hatırlıyorum
Öyle bir yanlış yaptın ki bana
Sana geri dönmeye utanıyorum
Öyle bir yanlış yaptın ki bana
Sana geri dönmeye utanıyorum
***
Her akşam hasretinle dağılıyorum
Kendi kendimi yâr paralıyorum
Sanki sen varmışsın gibi yanımda
Yastığa, yorgana sarılıyorum
***
Her akşam hasretinle dağılıyorum
Kendi kendimi yâr paralıyorum
Sanki sen varmışsın gibi koynumda
Yastığa, yorgana sarılıyorum
***
Sen benim gibisini bulamazsın yâr
Bir daha böyle sevilmezsin yâr
Yüreği aslanlar gibi kükreyen
Benim gibi bir aptal bulamazsın yâr
***
Ben ilk kez seni sevmiştim zalim
Söylemiştim sana, hatırlıyorum
Öyle bir yanlış yaptın ki bana
Sana geri dönmeye utanıyorum
Öyle bir yanlış yaptın ki bana
Sana geri dönmeye utanıyorum
***
Her akşam hasretinle dağılıyorum
Kendi kendimi yâr paralıyorum
Sanki sen varmışsın gibi yanımda
Yastığa, yorgana sarılıyorum
***
Her akşam hasretinle dağılıyorum
Kendi kendimi yâr paralıyorum
Sanki sen varmışsın gibi yanımda
Yastığa, yorgana sarılıyorum
***
Her akşam hasretinle dağılıyorum
Kendi kendimi yâr paralıyorum
Sanki sen varmışsın gibi koynumda
Yastığa, yorgana...