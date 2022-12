Özcan Deniz

Sen benim gibisini bulamazsın yâr Bir daha böyle sevilmezsin yâr Yüreği aslanlar gibi kükreyen Benim gibi bir aptal bulamazsın yâr *** Ben ilk kez seni sevmiştim zalim Söylemiştim sana, hatırlıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum *** Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yâr paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi yanımda Yastığa, yorgana sarılıyorum *** Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yâr paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi koynumda Yastığa, yorgana sarılıyorum *** Sen benim gibisini bulamazsın yâr Bir daha böyle sevilmezsin yâr Yüreği aslanlar gibi kükreyen Benim gibi bir aptal bulamazsın yâr *** Ben ilk kez seni sevmiştim zalim Söylemiştim sana, hatırlıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum Öyle bir yanlış yaptın ki bana Sana geri dönmeye utanıyorum *** Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yâr paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi yanımda Yastığa, yorgana sarılıyorum *** Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yâr paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi yanımda Yastığa, yorgana sarılıyorum *** Her akşam hasretinle dağılıyorum Kendi kendimi yâr paralıyorum Sanki sen varmışsın gibi koynumda Yastığa, yorgana...