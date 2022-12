Özcan Deniz

Öyle bir an gelir insan bakar dünyaya, Elle tutunmaz hiçbir şey çıkar semaya, Feryat figan çığlıkların sessizliğinde, Yağan yağmur merhem olur sürer yaraya, *** Dünya döner güneş doğar, Yıldızlar söner, Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar! *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan! *** Öyle yakar ki canını bu çektiklerin, Dokunsalar ağlar gibi bakar gözlerin, Sağım solum yalan olur inandıkların, Bunlar sana ağır gelir çöker dizlerin! *** Dünya döner güneş doğar, Yıldızlar söner, Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar! *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan