Vazgeç Gönlüm Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Vazgeç Gönlüm
Tüm Şarkıları
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Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
Vazgeç gönlüm sen bu aşktan
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Sana kıymet veren mi var?
Sana kıymet veren mi var?
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Unut dertten zevk almayı
Unut dertten zevk almayı
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Seni ancak, seven anlar
Seni ancak, seven anlar
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
***
Sen attın bu kördüğümü
Sen attın bu kördüğümü
***
Çare sende bende değil
Çare sende bende değil
***
Kör olsun şu aşkın gözü
Kör olsun şu aşkın gözü
***
Hata bende sende değil
Hata bende sende değil
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar
***
Kapat çile kapısını
Girmesin o vefasızlar
Dünya denen şu hanede
Elbet seni biri anlar