Özcan Deniz

Vazgeç gönlüm sen bu aşktan Vazgeç gönlüm sen bu aşktan *** Sana kıymet veren mi var? Sana kıymet veren mi var? *** Unut dertten zevk almayı Unut dertten zevk almayı *** Seni ancak, seven anlar Seni ancak, seven anlar *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar *** Sen attın bu kördüğümü Sen attın bu kördüğümü *** Çare sende bende değil Çare sende bende değil *** Kör olsun şu aşkın gözü Kör olsun şu aşkın gözü *** Hata bende sende değil Hata bende sende değil *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar *** Kapat çile kapısını Girmesin o vefasızlar Dünya denen şu hanede Elbet seni biri anlar