Ya Evde Yoksan Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Ya Evde Yoksan
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Aşkınla ne garip hâllere düştüm
Her şeyim tamam da bir sendin noksan
Yağmur, yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyo'
Ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum
Ne olur bi' yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyo'
Ya evde yoksan
***
Aşkınla ne garip hâllere düştüm
Her şeyim tamamdı, bir sendin noksan
Yağmur, yaş demeden yollara düştüm
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Elbisem gündelik, pabucum delik
Haberin olsa da sobayı yaksan
Yağmur iliğime geçti üstelik
İçim ürperiyor, ya evde yoksan
***
Sarhoşsan kapını çaldığım anda
Saç baş darmadağınık açık saçıksa
Bi' de ufak rakı varsa masamda
İçim ürperiyor
Ya evde yoksan
***
Sabahlara kadar içsek, sevişsek
Ne ben işe gitsem ne sen ayılsan
Derin bir uykunun dibine düşsek
İçim ürperiyor
Ya evde yoksan
İçim ürperiyor
Ya evde yoksan
***
Yanlış mı aklımda kalmış acaba
Muhabbet Sokağı Numara 90
Boşa mı gidecek bu kadar çaba?
İçim ürperiyo'
Ya evde yoksan
***
Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum
Ne olur bi' yerden karşıma çıksan
Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum
İçim ürperiyor
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan
Ya evde yoksan