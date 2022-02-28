Özcan Deniz

Aşkınla ne garip hâllere düştüm Her şeyim tamam da bir sendin noksan Yağmur, yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyo' Ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum Ne olur bi' yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyo' Ya evde yoksan *** Aşkınla ne garip hâllere düştüm Her şeyim tamamdı, bir sendin noksan Yağmur, yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Elbisem gündelik, pabucum delik Haberin olsa da sobayı yaksan Yağmur iliğime geçti üstelik İçim ürperiyor, ya evde yoksan *** Sarhoşsan kapını çaldığım anda Saç baş darmadağınık açık saçıksa Bi' de ufak rakı varsa masamda İçim ürperiyor Ya evde yoksan *** Sabahlara kadar içsek, sevişsek Ne ben işe gitsem ne sen ayılsan Derin bir uykunun dibine düşsek İçim ürperiyor Ya evde yoksan İçim ürperiyor Ya evde yoksan *** Yanlış mı aklımda kalmış acaba Muhabbet Sokağı Numara 90 Boşa mı gidecek bu kadar çaba? İçim ürperiyo' Ya evde yoksan *** Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum Ne olur bi' yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa sırılsıklam oldum İçim ürperiyor Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan Ya evde yoksan