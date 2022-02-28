Özcan Deniz

Beni böyle sensizliğe Mahkum etme yalvarırım Bilmediğim meçhullere Çekip gitme yalvarırım *** Beni böyle sensizliğe Mahkum etme yalvarırım Bilmediğim meçhullere Çekip gitme yalvarırım *** Bilmiyorum nedir suçum Günahım ne bilmiyorum Ölesiye seviyorum Ne olur gitme ne olur gitme Ne olur ne olur yalvarırım *** Bilmiyorum nedir suçum Günahım ne bilmiyorum Ölesiye seviyorum Ne olur gitme ne olur gitme Ne olur ne olur yalvarırım *** Sen canım sen kanım Sen aşkım sen Sen doğan gün Batan gün kara gün Ben yıkılmış harabe divane Ben perişan sevdalı avare *** Bilmiyorum nedir suçum Günahım ne bilmiyorum Ölesiye seviyorum Ne olur gitme ne olur gitme Ne olur ne olur yalvarırım