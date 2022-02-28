Yanıma Gel / Remix Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Yanıma Gel / Remix
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Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş
Aşk hüzün olmuş dudağımda, geceler sarhoş
Yanıma gel, yanıma gel
Yanıma gel aman, aman, aman
***
Bu gece öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman, aman
***
Gözlerin tuzak şarkılara, martılar sarhoş
Geceler bıçak yalnızlığa
Yüreğim sarhoş yanıma gel, gel, gel, gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman
***
Bu geçe öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman