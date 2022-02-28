Yanıma Gel Şarkı Sözleri
Özcan Deniz Yanıma Gel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özcan Deniz Yanıma Gel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yanıma Gel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aşk ateş olmuş şarabımda, saçların sarhoş
Aşk hüzün olmuş dudağımda, geceler sarhoş
Yanıma gel, yanıma gel
Yanıma gel aman, aman, aman
***
Bu gece öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman, aman
***
Gözlerin tuzak şarkılara, martılar sarhoş
Geceler bıçak yalnızlığa
Yüreğim sarhoş yanıma gel, gel, gel, gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman
***
Bu geçe öyle bir gel ki, dağıtarak saçlarını
Güzelsin öyle güzel
Bir eylül akşamında, yanıma gel
Yanıma gel, yanıma gel aman, aman