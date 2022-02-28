Özcan Deniz

-
Yâr yarınımın adı yâr
Sana yakın her adım
Sanma dostun a canım
Ayırdılar bizi yâr
***
Yâr yüreğimin tadı yâr
Sana uzak bu diyar
Sanma sonum a canım
Döneceğim geri yâr
***
Ahlarım yerde kalmaz göreceksin bak
Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var
***
Ahlarım yerde kalmaz göreceksin yâr
Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var
***
Seni benden alsalar da biter mi sandın?
Yüreğimde dövme adın yazılı kaldın
***
Kimi yârdan vazgeçermiş kimisi serden
Beni benden alsalar da geçemem senden
***
Yâr yarınımın adı yâr
Sana yakın her adım
Sanma dostun a canım
Ayırdılar bizi yâr
***
Yâr yüreğimin tadı yâr
Sana uzak bu diyar
Sanma sonum a canım
Döneceğim geri yâr
***
Ahlarım yerde kalmaz göreceksin bak
Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var
***
Ahlarım yerde kalmaz göreceksin yâr
Cümle âlem şahit olsun yanacaklar var
***
Seni benden alsalar da biter mi sandın
Yüreğimde dövme adın yazılı kaldın
***
Kimi yârdan vazgeçermiş kimisi serden
Beni benden alsalar da geçemem senden
-
-
Balık, rakı, roka var soframda
Kuşlar da uçuşuyor dallarda
Bir şarkı söylüyor kız fonda
Bir sen yoksun ortamda
***
Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir hüzünlendim sorma
Bir açıldım, bir kapandım duygusal bağlamda
***
Yağmur yağacak diye korkumdan
Bulutları topladım akşamdan
Yıldızları kırptım ardından
Sofra bezi yaptım kahrımdan
***
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
***
Bir gelsen, görebilsem göğsünde durabilsem
Yedi çarpı yirmi dört saat yanında olabilsem
***
Bir umudum olsa fazladan
Üzülmezdim bu kadar en azından
Uyku diye sarıldığım kollardan
Uyandım güzel bir rüyadan
***
Bir üzüldüm, bir üzüldüm, bir hüzünlendim sorma
Bir açıldım, bir kapandım duygusal bağlamda
***
Bir gelsen, görebilsem göğsünde durabilsem
Yedi çarpı yirmi dört saat yanında olabilsem
***
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
***
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
Bir dudaktan, bir yanaktan, bir gıdıktan öperdim
Şimdi burda olsan bunu da affederdin
-
Güvenmek istedim kendime
Fırsatım vardı olmadı
Birazcık şahlansam yakıştırılmadı
Tatmin oldum
***
Elden bir şey gelir mi?
Kıymet bildiklerim gibi
Benim de bilinir mi?
Sen haklıydın her zaman annem gibi
***
Haksızlığı da koydum bavula
Yalnızlığı da aldım yanıma
Teşekkür ettim her şey adına
Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum
***
Haksızlığı da koydum bavula
Yalnızlığı da aldım yanıma
Teşekkür ettim her şey adına
Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah
***
Elden bir şey gelir mi?
Kıymet bildiklerim gibi
Benim de bilinir mi?
Sen haklıydın her zaman annem gibi
***
Haksızlığı da koydum bavula
Yalnızlığı da aldım yanıma
Teşekkür ettim her şey adına
Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum
***
Haksızlığı da koydum bavula
Yalnızlığı da aldım yanıma
Teşekkür ettim her şey adına
Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah
***
Haksızlığı da koydum bavula
Yalnızlığı da aldım yanıma
Teşekkür ettim her şey adına
Gidiyorum, gidiyorum ama bitmiyorum eyvallah
-
Ben hayat hırsızı, sevgi arsızı
Dolaştım aşktan aşka, yoruldum artık
Kalbimi satsam olmaz, yerlere atsam olmaz
Ben bu gönül işinden usandım artık
***
Gel, gör ki şu aklım bir sende kaldı
Bu gönül bir senden iz aldı
Sana bir hediyem var, şu kırık kalbi
Yüreğine sar, sakla benim için
***
Bir küçük hatıra kabul et benden
Kalbimi gönderdim söküp yerinden
Bir küçük hatıra kabul et, lütfen
Kalbimi gönderdim söküp yerinden
***
Ben hayat hırsızı, sevgi arsızı
Dolaştım aşktan aşka, yoruldum artık
Kalbimi satsam olmaz, yerlere atsam olmaz
Ben bu gönül işinden usandım artık
***
Gel, gör ki şu aklım bir sende kaldı
Bu deli bir senden iz aldı
Sana bir hediyem var, şu kırık kalbi
Yüreğine sar, sakla benim için
***
Bir küçük hatıra kabul et benden
Kalbimi gönderdim söküp yerinden
Bir küçük hatıra kabul et, lütfen
Kalbimi gönderdim söküp yerinden
-
Her dem ey,her dem ey zalim felek,
Sineme dokunma benim
Taş mı sandın yüreği, kalemi bedenim
***
Tenha gecelerde beni eyler mi teselli
Baykuş sesini, bülbülü şeydaya değişmem
***
Ah aman aman amma zalim bir zaman
Ah gider o yare haber
Yarda yanar bir zaman
-
İstedim vermediler
Senden adam olmaz derler
Onlar aşktan ne anlar
Onlar aşktan ne anlar
***
Bayram şekeri gibi
Elden ele mi dolaştım?
Kandırır o diyorlar
O kandırır diyorlar
***
Kapı kapı geziyorum
Fotoğrafın cebimde
Kim var kim yok arıyorum
Telefon hep elimde
***
Günden güne eriyorum
Bir haber gönder diye
Kapı kapı geziyorum
Çiçeklerin elimde
***
Borcum yok hiç kimseye
Derdim yok ki hiç kimseyle
Onlar aşka düşmanlar
Onlar aşktan korkarlar
***
Bayram şekeri gibi
Elden ele mi dolaştım?
Kandırır o diyorlar
O kandırır diyorlar
***
Kapı kapı geziyorum
Fotoğrafın cebimde
Kim var kim yok arıyorum
Telefon hep elimde
***
Günden güne eriyorum
Bir haber gönder diye
Kapı kapı geziyorum
Çiçeklerin elimde
***
Kapı kapı geziyorum
Fotoğrafın cebimde
Kim var kim yok arıyorum
Telefon hep elimde
***
Günden güne eriyorum
Bir haber gönder diye
Kapı kapı geziyorum
Çiçeklerin elimde
***
Kapı kapı geziyorum
Fotoğrafın cebimde
Kim var kim yok arıyorum
Telefon hep elimde
***
Günden güne eriyorum
Bir haber gönder diye
Kapı kapı geziyorum
Çiçeklerin elimde
***
Kapı kapı geziyorum
Fotoğrafın cebimde
Kim var kim yok arıyorum
Telefon hep elimde
***
Günden güne eriyorum
Bir haber gönder diye
-
Bıktım tanıdık sonlardan
Aşk mı, sen misin bu giden?
Bilmem aşk bana ne diye düşman
Bıkmıyor hiç zulmünden
***
Kalbimde saplı sen bir bıçakken
Derman olmaz hiçbir merhem
Kalbimde saplı sen bir bıçakken
Derman olmaz hiçbir merhem
***
Kayboldum yalancı dünyada
Aşk denen beter bir vurgunda
Kendimi unuttum uğrunda
***
Kalbimde saplı sen bir bıçakken
Derman olmaz hiçbir merhem
Kalbimde saplı sen bir bıçakken
Derman olmaz hiçbir merhem
***
Kayboldum yalancı dünyada
Aşk denen beter bir vurgunda
Kendimi unuttum uğrunda
***
Kayboldum yalancı dünyada
Aşk denen beter bir vurgunda
Kendimi unuttum uğrunda
***
Doğarken yalnız, ölürken yalnız
Kural böyle, herkes yalnız
Giden de yalnız, kalan da yalnız
Kural böyle, herkes yalnız
***
Doğarken yalnız, ölürken yalnız
Kural böyle, herkes yalnız
Giden de yalnız, kalan da yalnız
Kural böyle, herkes yalnız
-
Yangın her aşkın yolu
Sevdim gördüm
Gözlerin karanlık kuyu
Düştüm, öldüm
***
Ah gönlün şimdi başka yare mesken
Ah el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
***
Ah gönlün şimdi başka yare mesken
Ah el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
***
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
-
Demir aldı benden sevda
Yok ötesi, yarısı yok canımın hevesi
Bulutlanmış aşkın resmi
Bir masal denizi
***
Koptu fırtına kalpte
Aklım sende bu can bende ne gezer
Bende ne gezer
***
Esti rüzgarın şehre
Hasret bende gönlüm sende ne gezer
Sende ne gezer
***
Camlara karlar düştü
Bir ben üzüldüm
Seni her gün düşündüm
Neden yoktun yanımda
***
Camlara karlar düştü
Bir ben üşüdüm
Seni her gün düşündüm
Neden yoksun yanımda
-
Unutmak için seni her yolu deniyorum
Alkol sınırını aşıp aşıp geziyorum,
***
Barların önünde kavgalar çıkartıp
Sonra karakolda gözümü açıyorum,
Kendime acıyorum, saçmalıyorum
***
Dostlarım erkeksin, yapsana diyorlar
Bense her kadında, seni görüyorum, seni arıyorum
***
Bazen bir kadınla tanışıp gidiyorum,
Gece onun omzunda ağlıyorum,
Ah ağlıyorum, saçmalıyorum
***
Geçenlerde yemek yerken restaurant da
En sevdiğin çorba vardı masamızda,
***
En komik fıkralar anlatılıyorken,
Bense boğuşuyordum göz yaşlarımla
Ah yaşlarımla, saçmalıyorum
***
Geçenlerde bir ortak dostumuzu gördüm yolda
Bana biri var mı diye sordu hayatımda
Eğer sen sor diye söylemişsen ona
Bil ki durum vahim senden sonra
Yani, saçmalıyorum işte
-
Seni sevda tanrıçası yapan
Şu aptal gönlüm değil mi
Gözlerin kurdu gönlüme tuzak
Gözlerin de suçlu gönlün de
***
Bir gökyüzü, masmavi deniz sensiz kimsesiz
Bir de ben sensizim..
***
Biter bir gün biter elbet
Bitince ben, ben olur muyum
İnsan her gün ölmüyor ki
Öleceksem senden olsun
***
Ama aşk eski bir şarkı saklanmış masallara
Çığlıklar sancılar değmeyin yarama
Ama aşk eski bir günah sessiz bir hatıra
-
Kaç kere denedim bu yolda şansımı
Ne yaptıysam çarkım dönmüyor
Üstüme çevirmiş silahlarını
Nefes almama fırsat vermiyor
***
Ben aşkı arayan bir garibim
Dikenli yollarda gezindiriyor
Kazara yanılıp da düşersem eğer
En çürük dalını tutuşturuyor
***
Aslında nereye nereye diye sormuyorum da
Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda
Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak
Hem de en acılısından bir parçamı alacak
***
Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk, aşk, aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Kaç kere denedim bu yolda şansımı
Ne yaptıysam çarkım dönmüyor
Üstüme çevirmiş silahlarını
Nefes almama fırsat vermiyor
***
Ben aşkı arayan bir garibim
Dikenli yollarda gezindiriyor
Kazara yanılıp da düşersem eğer
En çürük dalını tutuşturuyor
***
Aslında nereye nereye diye sormuyorum da
Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda
Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak
Hem de en acılısından bir parçamı alacak
***
Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk, aşk, aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
-
Kaç kere denedim bu yolda şansımı
Ne yaptıysam çarkım dönmüyor
Üstüme çevirmiş silahlarını
Nefes almama fırsat vermiyor
***
Ben aşkı arayan bir garibim
Dikenli yollarda gezindiriyor
Kazara yanılıp da düşersem eğer
En çürük dalını tutuşturuyor
***
Aslında nereye nereye diye sormuyorum da
Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda
Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak
Hem de en acılısından bir parçamı alacak
***
Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk, aşk, aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Kaç kere denedim bu yolda şansımı
Ne yaptıysam çarkım dönmüyor
Üstüme çevirmiş silahlarını
Nefes almama fırsat vermiyor
***
Ben aşkı arayan bir garibim
Dikenli yollarda gezindiriyor
Kazara yanılıp da düşersem eğer
En çürük dalını tutuşturuyor
***
Aslında nereye nereye diye sormuyorum da
Takılıp gidiyorum aşkı bulduğum anda
Biliyorum yanacak yanacak yine çok canım yanacak
Hem de en acılısından bir parçamı alacak
***
Aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Aşk aşk zorun ne benle, aşk zorun ne benle?
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk, aşk, aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Her gelene bir parçamı hediye mi ediyorsun?
Beni dirhem dirhem her gün yok edip gidiyorsun
***
Aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk derdin ne benle?
***
Aşk zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
Aşk söyle zorun ne benle?
Aşk zorun ne benle?
-