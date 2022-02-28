Yaralarım Var Şarkı Sözleri
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Özcan Deniz
Yaralarım Var
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Unutmak için sığındım zamanın içine
Unutmak neymiş, yandıkça yandım içinde
Kahrolası adın bir an bile düşmedi dilimde
Geceler kızgın katran oldu, döküldü üstüme
***
Sende bittiyse bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
Sen unuttuysan bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
***
Sarılsam sana, sarılsam, hiç soru sormasan
Yaslansan bağrıma, özlemle sarılsam, gitmesen
İhtimal olsa, zamanı geriye getirsem
"Gitme, dur", demeyi ne kadar isterdim bir bilsen
***
Sende bittiyse bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var
Sen unuttuysan bilmem ama yâr
Bende hâlâ yaraların var