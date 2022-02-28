Özcan Deniz

Unutmak için sığındım zamanın içine Unutmak neymiş, yandıkça yandım içinde Kahrolası adın bir an bile düşmedi dilimde Geceler kızgın katran oldu, döküldü üstüme *** Sende bittiyse bilmem ama yâr Bende hâlâ yaraların var Sen unuttuysan bilmem ama yâr Bende hâlâ yaraların var *** Sarılsam sana, sarılsam, hiç soru sormasan Yaslansan bağrıma, özlemle sarılsam, gitmesen İhtimal olsa, zamanı geriye getirsem "Gitme, dur", demeyi ne kadar isterdim bir bilsen *** Sende bittiyse bilmem ama yâr Bende hâlâ yaraların var Sen unuttuysan bilmem ama yâr Bende hâlâ yaraların var