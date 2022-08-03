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7/24 Dinle Saraylı

Saraylı Şarkı Sözleri

Özdemir Erdoğan Saraylı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özdemir Erdoğan Saraylı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Saraylı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özdemir Erdoğan

Özdemir Erdoğan

Saraylı

  • Gurbet

  • Saraylı

  • Yarısı Senin

  • Sevdikçe

  • Gel Vefasız

  • Belli Belli

  • Tango İstanbul

  • Gönül Kaçanı Kovalar

  • Kıskanır Seni

  • Neyi Neyle İyi Böyle

  • Kötü Çocuk

  • Ben Birim Sen Sıfırsın

  • Her Şeye Hazırım Seninle

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