Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ne olur dön yeter ki gel Her şeye gücüm yeter Ben bunları hak edecek ne yaptım Ne olur dön yeter ki sev Sevgi her şeye yeter Bir başıma bile senleyim Senle beraber Ama bir de ben varım yolunu gözler Geçmişe bakar bakar ağlar bu gözler Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ne olur dön yeter ki gel Her şeye gücüm yeter Ben bunları hak edecek ne yaptım Ne olur dön yeter ki sev Sevgi her şeye yeter Bir başıma bile senleyim senle beraber Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ben varım