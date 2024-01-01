Ben Varım Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ne olur dön yeter ki gel Her şeye gücüm yeter Ben bunları hak edecek ne yaptım Ne olur dön yeter ki sev Sevgi her şeye yeter Bir başıma bile senleyim Senle beraber Ama bir de ben varım yolunu gözler Geçmişe bakar bakar ağlar bu gözler Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ne olur dön yeter ki gel Her şeye gücüm yeter Ben bunları hak edecek ne yaptım Ne olur dön yeter ki sev Sevgi her şeye yeter Bir başıma bile senleyim senle beraber Ben varım hayıflanır sevdan içimde Ayıplanır gözyaşım ağlayamam Ben varım her gün başka biçimde Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde Ben varım

Yok Böyle Bir Şey Kaç gündür uykusuz gözlerim, Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim, Kendimi sevmek yerine seni seviyorum *** Çok değil inan senin için Başımdan ne rüzgarlar esti Poyrazlara kara yellere, kara yaslara durdum Ne sevdalar ömrümü tüketti, *** Ne şarkılar ne masallar ne yalanlar duydum Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin *** Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin *** Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey Nasıl olsun? Nasıl olsa geçer diyorsan, *** Geçmez bir tanem vazgeçmez yüreğim, Sen orada durdukça pes etmez yüreğim yar Yok böyle bir şey Kaç gündür uykusuz gözlerim, *** Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim, Kendimi sevmek yerine seni seviyorum Çok değil inan senin için *** Başımdan ne rüzgarlar esti Poyrazlara kara yellere, kara yaslara durdum Ne sevdalar ömrümü tüketti, Ne şarkılar ne masallar ne yalanlar duydum *** Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey *** Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey *** Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey Nasıl olsun? Nasıl olsa geçer diyorsan, Geçmez bir tanem vazgeçmez yüreğim, *** Sen orada durdukça pes etmez yüreğim yar Yok böyle bir şey Yok böyle bir şey

Ver Elini İstanbul Ver elini İstanbul gezelim senle şöyle bir Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına Bir kızı sevdim İstanbul ben ona o kırmızıya hayran Sen kazan ben kepçe dönüyorum sokaklarında peşi sıra *** Yedi tepeli kadim dostum benim Büyüksün bilirim Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma *** Bana inan İstanbul tükeniyorum inceden Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden *** Bir sızı geçmiyor İstanbul bir de sözüm geçmiyor ona Sözüm ona sevmeyecekmiş beni günlerdir her sözüm ona *** Yedi tepeli kadim dostum benim Büyüksün bilirim Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma *** Düşün ki boğazına dizilmiş söylemeye yeltendiğin her söz Mecalin yok, mecnunsun, yanıyorsun ilk defa Düşüm orda İstanbul bir yerinde uyuyor Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma

Tek Başına Çaresiz Tek Başıma Çaresiz Gülümse sen yine gülüm Yarınlara ümitlerle bak. Gel gönlümün sultanı sefalar olsun yüreğime. *** Yarınsa öleceğim gün Yanınsa olacağım yer tamam. Sen benimle olmadıkça hatıralar neye yarar ? *** Kaderse yaşadıklarım İnsan kaderini kendi yazmalı.

Dünya Yapmadığın kalmadı bırakıp gideyim diye dünya Saldın üstüme dertleri, tasayı, bütün acıları dünya Gün oldu uyutmadın Gözyaşımı kurutmadın Aklımda unutmadım dünya Gün oldu uyutmadın Gözyaşımı kurutmadın Aklımda unutmadım dünya Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miyadına Eremedin muradına dünya Ne yaparsan yap, seviyorum yeşilini Bekliyorum hala baharını Söylüyorum şarkımı dünya Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miyadına Eremedin muradına dünya Ne yaparsan yap seviyorum yeşilini Bekliyorum hala baharını Çözdüm artık çarkını dünya İhanet mi verdiğin hediye, söyle ne diye dünya? Merhamet mi, ne gezer sende, zerresi yok dünya Gün oldu uyutmadın Gözyaşımı kurutmadın Aklımda unutmadım dünya Gün oldu uyutmadın Gözyaşımı kurutmadın Aklımda unutmadım dünya Öğrendim adaletini, gördüm sayılır kıyametini Bıkmadım, bak, bur'dayım dünya Ne yaparsan yap, seviyorum zahmetini Biliyorum inan kıymetini Eksik olmsa özlerim dünya Öğrendim adaletini, gördüm sayılır kıyametini Bıkmadım, bak, bur'dayım dünya Ne yaparsan yap, seviyorum zahmetini Biliyorum inan kıymetini Sende kalsın sözlerim dünya

Yüreğimdeki Ezgim Ol İstiyorum Bahar geldi İstanbul'a, neden bilmem vuruldum sana Cemre oldun düştün yüreğime haberin olmasa da Cesur değilim sana hislerimi anlatacak kadar Emin değilim daha beni sevebileceğinden bile Bir rüya görüyorum uyandırmandan korkarak Sen varsın düşümde Ve güneş senin kadar sıcak Deniz gözün kadar yeşil Dünya senin kadar güzel değil rüyamda Bakıp bana gülsen de Canım olup sevsen de Hüzün olup gitsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum Yarım aklım hep sende Ellerinle itsen de Gözyaşımı silsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum Biliyorum, "Ayrı iklimlerin insanlarıyız." diyeceksin bana Göz ardı edeceksin beni, yürek ardı sevgimi ama Bir gün gelip bana aşklarını anlatacağına Dinle sesimi, beni anlat başkalarına Bir rüya görüyorum uyandırmandan korkarak Sen varsın düşümde Ve güneş senin kadar sıcak Deniz gözün kadar yeşil Dünya senin kadar güzel değil rüyamda Bakıp bana gülsen de Canım olup sevsen de Hüzün olup gitsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum Yarım aklım hep sende Ellerinle itsen de Gözyaşımı silsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum Ben bu sahilin fikri firarda, sarhoş gezen delisiyim Martılar dostum bu diyarda, gökyüzü kan kardeşim Sana vuruldum, kilitlendim Beni görmesen de Bakıp bana gülsen de Canım olup sevsen de Hüzün olup gitsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum Yarım aklım hep sende Ellerinle itsen de Gözyaşımı silsen de Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum

Vurursan Yıkılmam Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra Dünya varmış, insanlar varmış Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra Dünya varmış, insanlar varmış Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra Dünya varmış, insanlar varmış Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam Niye ben umutlarım, niye ben yarınlarım Niye ben böyle sessiz kaldım? Yeniden dünlerim, yeniden göz bebeğim Niye ben böyle sensiz kaldım? Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan Geçtim de geldim, durdum kapında Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam

Ben Olsam Birdenbire aydınlattın geceleri Hatırlattın unuttuğum heceleri İçinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan İçinde sen olan, sevdamız olan cümleler kursam utanmadan Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam razıyım ben Yol ver gelsinler üstüne hatta hiç korkma yağsınlar Seni benden, ellerimden alabiliriz sansınlar N'olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam bile razıyım ben Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam bile razıyım ben Birdenbire aydınlattın geceleri Hatırlattın unuttuğum heceleri İçinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan İçinde sen olan, sevdamız olan cümleler kursam utanmadan Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam razıyım ben Yol ver gelsinler üstüne hatta hiç korkma yağsınlar Seni benden, ellerimden alabiliriz sansınlar N'olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam bile razıyım ben Muradın ben olsam, helalin ben olsam Şu canımdan olsam bile razıyım ben

Ne Yazar Gözlerimiz gerçekleri görüyor mu bilmiyorum Alın yazımız bitişir mi bi' yerde? Hiç sanmıyorum Bir rüya gördük önce, yan yanaydık Uyandık, uyandırıldık en sonunda, of Hiç olmayacak bir duaya avuç açtık Anladık, anlatıldık en sonunda Dalgalar vuruyor kıyılara Sen bambaşka bi' şehirde Beni seviyor olsan ne yazar? Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana Seni sevmek ve sen yasaksın bana Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana Seni sevmek ve sen yasaksın bana Rüzgârlar vuruyor yüzüme Ben bambaşka bi' şehirde Seni seviyor olsam ne yazar? Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana? Tutsak olsam da ben sana ne yazar? Of Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana? Tutsak olsam da ben sana ne yazar? Gözlerimiz gerçekleri görüyor mu bilmiyorum Alın yazımız bitişir mi bi' yerde? Hiç sanmıyorum Bir rüya gördük önce, yan yanaydık Uyandık, uyandırıldık en sonunda, of Hiç olmayacak bir duaya avuç açtık Anladık, anlatıldık en sonunda Dalgalar vuruyor kıyılara Sen bambaşka bi' şehirde Beni seviyor olsan ne yazar? Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana Seni sevmek ve sen yasaksın bana Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana Seni sevmek ve sen yasaksın bana Rüzgârlar vuruyor yüzüme Ben bambaşka bi' şehirde Seni seviyor olsam ne yazar? Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana? Tutsak olsam da ben sana ne yazar? Of Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana? Tutsak olsam da ben sana ne yazar?