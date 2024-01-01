Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Tek Başıma Çaresiz
Gülümse sen yine gülüm
Yarınlara ümitlerle bak.
Gel gönlümün sultanı sefalar olsun yüreğime.
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Yarınsa öleceğim gün
Yanınsa olacağım yer tamam.
Sen benimle olmadıkça hatıralar neye yarar ?
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Kaderse yaşadıklarım
İnsan kaderini kendi yazmalı.
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...