Ver elini İstanbul gezelim senle şöyle bir Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına Bir kızı sevdim İstanbul ben ona o kırmızıya hayran Sen kazan ben kepçe dönüyorum sokaklarında peşi sıra *** Yedi tepeli kadim dostum benim Büyüksün bilirim Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma *** Bana inan İstanbul tükeniyorum inceden Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden *** Bir sızı geçmiyor İstanbul bir de sözüm geçmiyor ona Sözüm ona sevmeyecekmiş beni günlerdir her sözüm ona *** Yedi tepeli kadim dostum benim Büyüksün bilirim Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma *** Düşün ki boğazına dizilmiş söylemeye yeltendiğin her söz Mecalin yok, mecnunsun, yanıyorsun ilk defa Düşüm orda İstanbul bir yerinde uyuyor Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma