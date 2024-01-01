Ver Elini İstanbul Şarkı Sözleri
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Özer Atik
Ver Elini İstanbul
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Ver elini İstanbul gezelim senle şöyle bir
Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına
Bir kızı sevdim İstanbul ben ona o kırmızıya hayran
Sen kazan ben kepçe dönüyorum sokaklarında peşi sıra
***
Yedi tepeli kadim dostum benim
Büyüksün bilirim
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma
***
Bana inan İstanbul tükeniyorum inceden
Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden
***
Bir sızı geçmiyor İstanbul bir de sözüm geçmiyor ona
Sözüm ona sevmeyecekmiş beni günlerdir her sözüm ona
***
Yedi tepeli kadim dostum benim
Büyüksün bilirim
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma
***
Düşün ki boğazına dizilmiş söylemeye yeltendiğin her söz
Mecalin yok, mecnunsun, yanıyorsun ilk defa
Düşüm orda İstanbul bir yerinde uyuyor
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma