-
Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye
Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor
Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra
Dünya varmış, insanlar varmış
Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek
Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye
Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor
Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra
Dünya varmış, insanlar varmış
Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
Korkuyorum sana söylemek istediklerimi söylemeye
Yüreğim vardı yanına ama dilim varmıyor
Gözlerinin en içine bakıp da sana yâr diyemedikten sonra
Dünya varmış, insanlar varmış
Senle olmadıkça boş ver, neyime gerek
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
Niye ben umutlarım, niye ben yarınlarım
Niye ben böyle sessiz kaldım?
Yeniden dünlerim, yeniden göz bebeğim
Niye ben böyle sensiz kaldım?
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
Zor, zor, zor, zor, zor, zor, zor yıllardan
Dar, dar, dar, dar, dar, dar, dar yollardan
Geçtim de geldim, durdum kapında
Dokunsan ağlarım ama vurursan yıkılmam
-
Kaç gündür uykusuz gözlerim,
Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum
Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim,
Kendimi sevmek yerine seni seviyorum
***
Çok değil inan senin için
Başımdan ne rüzgarlar esti
Poyrazlara kara yellere, kara yaslara durdum
Ne sevdalar ömrümü tüketti,
***
Ne şarkılar ne masallar ne yalanlar duydum
Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim
Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim
Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin
***
Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey
Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun
Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey
Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin
***
Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey
Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun
Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey
Nasıl olsun? Nasıl olsa geçer diyorsan,
***
Geçmez bir tanem vazgeçmez yüreğim,
Sen orada durdukça pes etmez yüreğim yar
Yok böyle bir şey
Kaç gündür uykusuz gözlerim,
***
Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum
Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim,
Kendimi sevmek yerine seni seviyorum
Çok değil inan senin için
***
Başımdan ne rüzgarlar esti
Poyrazlara kara yellere, kara yaslara durdum
Ne sevdalar ömrümü tüketti,
Ne şarkılar ne masallar ne yalanlar duydum
***
Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim
Ben hep buydum böyleydim, bir tek sana yetemedim
Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin
Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey
***
Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun
Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey
Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bir meleksin
Bana beni sevme diyorsun yok böyle bir şey
***
Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun
Vazgeçilir mi senden yok böyle bir şey
Nasıl olsun? Nasıl olsa geçer diyorsan,
Geçmez bir tanem vazgeçmez yüreğim,
***
Sen orada durdukça pes etmez yüreğim yar
Yok böyle bir şey
Yok böyle bir şey
-
Ver elini İstanbul gezelim senle şöyle bir
Anlatacaklarım var sana, kulelerine ve çınarlarına
Bir kızı sevdim İstanbul ben ona o kırmızıya hayran
Sen kazan ben kepçe dönüyorum sokaklarında peşi sıra
***
Yedi tepeli kadim dostum benim
Büyüksün bilirim
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma
***
Bana inan İstanbul tükeniyorum inceden
Bilseydim aşk böyle bir şeymiş, seviyorum der miydim önceden
***
Bir sızı geçmiyor İstanbul bir de sözüm geçmiyor ona
Sözüm ona sevmeyecekmiş beni günlerdir her sözüm ona
***
Yedi tepeli kadim dostum benim
Büyüksün bilirim
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma
***
Düşün ki boğazına dizilmiş söylemeye yeltendiğin her söz
Mecalin yok, mecnunsun, yanıyorsun ilk defa
Düşüm orda İstanbul bir yerinde uyuyor
Yap bir büyüklük düğümle şunun yollarını kapıma
-
Tek Başıma Çaresiz
Gülümse sen yine gülüm
Yarınlara ümitlerle bak.
Gel gönlümün sultanı sefalar olsun yüreğime.
***
Yarınsa öleceğim gün
Yanınsa olacağım yer tamam.
Sen benimle olmadıkça hatıralar neye yarar ?
***
Kaderse yaşadıklarım
İnsan kaderini kendi yazmalı.
-
Yapmadığın kalmadı bırakıp gideyim diye dünya
Saldın üstüme dertleri, tasayı, bütün acıları dünya
Gün oldu uyutmadın
Gözyaşımı kurutmadın
Aklımda unutmadım dünya
Gün oldu uyutmadın
Gözyaşımı kurutmadın
Aklımda unutmadım dünya
Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miyadına
Eremedin muradına dünya
Ne yaparsan yap, seviyorum yeşilini
Bekliyorum hala baharını
Söylüyorum şarkımı dünya
Yaşıyorum inadına, varmadı ömrüm miyadına
Eremedin muradına dünya
Ne yaparsan yap seviyorum yeşilini
Bekliyorum hala baharını
Çözdüm artık çarkını dünya
İhanet mi verdiğin hediye, söyle ne diye dünya?
Merhamet mi, ne gezer sende, zerresi yok dünya
Gün oldu uyutmadın
Gözyaşımı kurutmadın
Aklımda unutmadım dünya
Gün oldu uyutmadın
Gözyaşımı kurutmadın
Aklımda unutmadım dünya
Öğrendim adaletini, gördüm sayılır kıyametini
Bıkmadım, bak, bur'dayım dünya
Ne yaparsan yap, seviyorum zahmetini
Biliyorum inan kıymetini
Eksik olmsa özlerim dünya
Öğrendim adaletini, gördüm sayılır kıyametini
Bıkmadım, bak, bur'dayım dünya
Ne yaparsan yap, seviyorum zahmetini
Biliyorum inan kıymetini
Sende kalsın sözlerim dünya
-
Bahar geldi İstanbul'a, neden bilmem vuruldum sana
Cemre oldun düştün yüreğime haberin olmasa da
Cesur değilim sana hislerimi anlatacak kadar
Emin değilim daha beni sevebileceğinden bile
Bir rüya görüyorum uyandırmandan korkarak
Sen varsın düşümde
Ve güneş senin kadar sıcak
Deniz gözün kadar yeşil
Dünya senin kadar güzel değil rüyamda
Bakıp bana gülsen de
Canım olup sevsen de
Hüzün olup gitsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
Yarım aklım hep sende
Ellerinle itsen de
Gözyaşımı silsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
Biliyorum, "Ayrı iklimlerin insanlarıyız." diyeceksin bana
Göz ardı edeceksin beni, yürek ardı sevgimi ama
Bir gün gelip bana aşklarını anlatacağına
Dinle sesimi, beni anlat başkalarına
Bir rüya görüyorum uyandırmandan korkarak
Sen varsın düşümde
Ve güneş senin kadar sıcak
Deniz gözün kadar yeşil
Dünya senin kadar güzel değil rüyamda
Bakıp bana gülsen de
Canım olup sevsen de
Hüzün olup gitsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
Yarım aklım hep sende
Ellerinle itsen de
Gözyaşımı silsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
Ben bu sahilin fikri firarda, sarhoş gezen delisiyim
Martılar dostum bu diyarda, gökyüzü kan kardeşim
Sana vuruldum, kilitlendim
Beni görmesen de
Bakıp bana gülsen de
Canım olup sevsen de
Hüzün olup gitsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
Yarım aklım hep sende
Ellerinle itsen de
Gözyaşımı silsen de
Yüreğimdeki ezgim ol istiyorum
-
Ben varım hayıflanır sevdan içimde
Ayıplanır gözyaşım ağlayamam
Ben varım her gün başka biçimde
Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde
Ben varım hayıflanır sevdan içimde
Ayıplanır gözyaşım ağlayamam
Ben varım her gün başka biçimde
Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde
Ne olur dön yeter ki gel
Her şeye gücüm yeter
Ben bunları hak edecek ne yaptım
Ne olur dön yeter ki sev
Sevgi her şeye yeter
Bir başıma bile senleyim
Senle beraber
Ama bir de ben varım yolunu gözler
Geçmişe bakar bakar ağlar bu gözler
Ben varım hayıflanır sevdan içimde
Ayıplanır gözyaşım ağlayamam
Ben varım her gün başka biçimde
Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde
Ne olur dön yeter ki gel
Her şeye gücüm yeter
Ben bunları hak edecek ne yaptım
Ne olur dön yeter ki sev
Sevgi her şeye yeter
Bir başıma bile senleyim senle beraber
Ben varım hayıflanır sevdan içimde
Ayıplanır gözyaşım ağlayamam
Ben varım her gün başka biçimde
Seni her an düşünen bir yalnızım kendi içimde
Ben varım
-
Birdenbire aydınlattın geceleri
Hatırlattın unuttuğum heceleri
İçinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan
İçinde sen olan, sevdamız olan cümleler kursam utanmadan
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam razıyım ben
Yol ver gelsinler üstüne hatta hiç korkma yağsınlar
Seni benden, ellerimden alabiliriz sansınlar
N'olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana
Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam bile razıyım ben
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam bile razıyım ben
Birdenbire aydınlattın geceleri
Hatırlattın unuttuğum heceleri
İçinde aşk olan, hasret olan, buram buram hüzün kokan
İçinde sen olan, sevdamız olan cümleler kursam utanmadan
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam razıyım ben
Yol ver gelsinler üstüne hatta hiç korkma yağsınlar
Seni benden, ellerimden alabiliriz sansınlar
N'olursun hep inan bana, kendinden çok güven bana
Sımsıkı tut ellerimi, bir daha asla bırakma
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam bile razıyım ben
Muradın ben olsam, helalin ben olsam
Şu canımdan olsam bile razıyım ben
-
Gözlerimiz gerçekleri görüyor mu bilmiyorum
Alın yazımız bitişir mi bi' yerde? Hiç sanmıyorum
Bir rüya gördük önce, yan yanaydık
Uyandık, uyandırıldık en sonunda, of
Hiç olmayacak bir duaya avuç açtık
Anladık, anlatıldık en sonunda
Dalgalar vuruyor kıyılara
Sen bambaşka bi' şehirde
Beni seviyor olsan ne yazar?
Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana
Seni sevmek ve sen yasaksın bana
Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana
Seni sevmek ve sen yasaksın bana
Rüzgârlar vuruyor yüzüme
Ben bambaşka bi' şehirde
Seni seviyor olsam ne yazar?
Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana?
Tutsak olsam da ben sana ne yazar? Of
Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana?
Tutsak olsam da ben sana ne yazar?
Gözlerimiz gerçekleri görüyor mu bilmiyorum
Alın yazımız bitişir mi bi' yerde? Hiç sanmıyorum
Bir rüya gördük önce, yan yanaydık
Uyandık, uyandırıldık en sonunda, of
Hiç olmayacak bir duaya avuç açtık
Anladık, anlatıldık en sonunda
Dalgalar vuruyor kıyılara
Sen bambaşka bi' şehirde
Beni seviyor olsan ne yazar?
Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana
Seni sevmek ve sen yasaksın bana
Yasaksın sen bana, uzaksın sen bana
Seni sevmek ve sen yasaksın bana
Rüzgârlar vuruyor yüzüme
Ben bambaşka bi' şehirde
Seni seviyor olsam ne yazar?
Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana?
Tutsak olsam da ben sana ne yazar? Of
Yasak değil miyim ben sana, tuzak değil miyim ben sana?
Tutsak olsam da ben sana ne yazar?
-
Yüzümden düşen bin parça senin yüzünden
Dahası canımdan bezdirdi hasretin, hasretim sana.
Gözümden düştün yaşlarla zamanla
Çok değil birkaç ay önce vurgundum ben sana hatırlasana.
Ellerin ellerimde
***
Sevdanın demlerinde
Kışın son günlerinde benleydin.
Bembeyaz güllerinle
En ayaz gecelerde
Kapında sabahlayan hep bendim