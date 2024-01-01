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7/24 Dinle Mesafe

Mesafe Şarkı Sözleri

Özer Atik Mesafe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özer Atik Mesafe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mesafe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özer Atik

Özer Atik

Mesafe

  • Yok Böyle Bir Şey

  • Başardın Ağlatmayı

  • Bebeğim Oldun

  • Çıkartacaksın

  • Dansöz

  • En Büyük Aşkım

  • Gitme

  • Melek

  • Mesafe

  • Sor

  • Yürek Haini

  • Gel de

  • Akdeniz

  • Tut ki

  • İstersen

  • Ayrılık İnsanlar İçin

  • Sor (Turka)

  • Mesafe (2.Version)

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