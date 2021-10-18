Özer Özel

Halk müziği sanatçısı olarak dinleyicileri kendine hayran bırakan Özer Özel'in türkülerini senin için derledik. İşte Özer Özel'in "Simurg" ve "Derviş" isimli albümlerinde yer alan türküleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...