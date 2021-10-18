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7/24 Dinle
Özer Özel
Özer Özel
9 Parça | 46:00
Halk müziği sanatçısı olarak dinleyicileri kendine hayran bırakan Özer Özel'in türkülerini senin için derledik. İşte Özer Özel'in "Simurg" ve "Derviş" isimli albümlerinde yer alan türküleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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01
Nikriz Tanbur Taksimi & Nikriz Sirto
Enstrümantal
Özer Özel
06:44
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02
Halil İbrahim Türküsü
Özer Özel
04:26
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03
Rast Zeybek
Enstrümantal
Özer Özel
05:32
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04
Tanbur Taksimi
Enstrümantal
Özer Özel
03:58
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05
Sultanı Yegah Peşrev
Enstrümantal
Özer Özel
07:38
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06
Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim mi
Özer Özel
05:38
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07
Gidemiyom Yaylaya
Özer Özel
05:15
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08
Evlerinin Önü Mersin
Özer Özel
01:56
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09
Elif Türküsü
Özer Özel
04:53
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