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7/24 Dinle Özer Özel
Özer Özel

Özer Özel

9 Parça | 46:00

Halk müziği sanatçısı olarak dinleyicileri kendine hayran bırakan Özer Özel'in türkülerini senin için derledik. İşte Özer Özel'in "Simurg" ve "Derviş" isimli albümlerinde yer alan türküleri dinleyebileceğiniz çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nikriz Tanbur Taksimi & Nikriz Sirto Enstrümantal

Özer Özel 06:44
02

Halil İbrahim Türküsü

Özer Özel 04:26
03

Rast Zeybek Enstrümantal

Özer Özel 05:32
04

Tanbur Taksimi Enstrümantal

Özer Özel 03:58
05

Sultanı Yegah Peşrev Enstrümantal

Özer Özel 07:38
06

Güzel Aşık Cevrimizi Çekemezsin Demedim mi

Özer Özel 05:38
07

Gidemiyom Yaylaya

Özer Özel 05:15
08

Evlerinin Önü Mersin

Özer Özel 01:56
09

Elif Türküsü

Özer Özel 04:53

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KAPAT
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