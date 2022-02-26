Kurtlar Vadisi Şarkı Sözleri
Özer Özel Kurtlar Vadisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özer Özel Kurtlar Vadisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kurtlar Vadisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Elif dedim, be dedim aman
Kız ben sana ne dedim
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Kuş kanadı kalem olsa;
Ah yazılmaz benim derdim
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Kuş kanadı kalem olsa;
Ah yazılmaz benim derdim
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Elifim noktalandı aman
Az derdim çokçalandı
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Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı
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Yetiş anam, yetiş babam aman
Ah mezarım tahtalandı
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