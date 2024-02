Aşk bu günah değil yakmaz Hiç bir kitapta da yazmaz Tene can verir gözle durmaz Aşk emir kalp kaçamaz *** Suskun yalanları öttüm Yemin ettim tövbe bir daha İnan ilk bakışmada gördüm Seninle dünya bir yana *** Yıldızlara söyledim Mutlu sonu bekledim Ne de yakıştı aşk bana *** Sevmeli öpmeli uykuna girmeli Her nefes ölmeliyim Her şeyi toplayıp gitmeli buradan Kalbime dönmeliyim *** Tarifi yok bir satır ne de bir yol Ben seninim meleğim Şu halimi bir de elaleme sorsan Ben delinin tekiyim