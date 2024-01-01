Özge Fışkın

-
Sen ve sensiz birgün daha
Konuşamaz olduk artık
Yavaş yavaş sanki senle
Yabancılaştık, uzaklaştık
Suç kimde belli değil
Uzun zamandır durum böyle
Yapacak başka ne kaldı
Susma birşeyler söyle
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var
Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
Aklından geçenleri birde ben duyabilsem
Herşeyi kaybetmeden suç kimde bilebilsem
Sevmek artık yetmiyor
Uzun zamandır durum böyle
Yapacak başka ne kaldı
Durma birşeyler söyle
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var
Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
Kendi küçük bahçende
Kendi küçük dünyanda kocaman yabanların var
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var
Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar
Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var
-
Sen hiç anlamadın
Saatler kurdum sana, uyuyakaldın
Ateşkes çoktan bitti
Geçti zannettin, dur daha yeni başladım
Bıraktım seni kopkoyu karanlığında
Darmaduman krallığında
Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım
Sen geçmişi tekrâr gördüğünde
Ölmeyen her şey döndüğünde
Hatırla neler neler yaptın da
Seni bıraktım
Kalk yerinden, dolaş biraz
İstersen onunla uzaklaş biraz
Ama acıyla bu kez yüzleş
Belki iyi gelir, oturup ağla biraz
Bıraktım seni kopkoyu karanlığında
Darmaduman krallığında
Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım
Sen geçmişi tekrâr gördüğünde
Ölmeyen her şey döndüğünde
Hatırla neler neler yaptın da
Seni bıraktım
Aldığım her nefesle
Savruldun, yok oldun
Asla yıkılmaz sandığın kalen de
Vuruldu sonunda
Sen şimdi dizlerinin üstünden
İstediğin kadar üstünden
Hatırla neler neler yaptın da
Bıraktım seni kopkoyu karanlığında
Darmaduman krallığında
Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım
Sen geçmişi tekrâr gördüğünde
Ölmeyen her şey döndüğünde
Hatırla neler neler yaptın da
Seni bıraktım
Bıraktım seni kopkoyu karanlığında
Darmaduman krallığında
Hatırla neler neler yaptın da
Seni bıraktım (seni bıraktım)
Seni bıraktım
-
Çıkarma maskeni kalsın
Sana böyle alıştım
Şaşırtma beni kandırma
Yalandan aşk yapışmış
Kartondan kalbine
Kendimiz yazdık yaşar mı
Sonuna kadar yıkılmadan
Hem neşter var
Hem merhem elimizde
Geçerken kalplerimizi deştik
Herhangileştik
Hem neşter var
Hem merhem elimizde
Geçerken kalplerimizi deştik
Herhangileştik
Dursun o maske kalsın
Böyle alıştım sana
Şaşırtma beni kandırma
Rüyamda aşk vurulmuş
Yanıbaşında hayaller
Elimizle vurduk yaşar mı
Sonuna kadar yıkılmadan
Hem neşter var
Hem merhem elimizde
Geçerken kalplerimizi deştik
Herhangileştik
Hem neşter var
Hem merhem elimizde
Geçerken kalplerimizi deştik
Herhangileştik
Hem neşter var
Hem merhem elimizde
(Geçerken kalplerimizi deştik)
(Herhangileştik)
-
Kaç yıl oldu unuttum
Geçer diye kendimi avuttum
Sen hala ilk gün gibi hiçbirşey değişmedi
Ben aşkı can siper çaresiz korurken
Elimde rüya kadar eski resimler
Hatıralar kar olmuş yağarken
Sen kanatlanıp benden giderken
Kalbim uyursa iyileşirmi
Ölümsüz aşk biter mi
Ağlarsam geçer acısı diner
Ölümsüz aşk seninle biter
Hiç böyle kaybolmadım
Bu kadar derine dalmadım
Nefes almak bile çok zor şimdi
Hiçbirşey değişmedi
Ben aşkı can siper çaresiz korurken
Elimde rüya kadar eski resimler
Hatıralar kar olmuş yağarken
Sen kanatlanıp benden gidersen
Kalbim uyursa iyileşir mi
Ölümsüz aşk biter mi
Ağlarsam geçer
Acısı diner ölümsüz aşk biter mi..
-
Bazen öyle bir an geliyor ki
Şeytan diyor durma çek git
Geç olmadan
Kaldım uçurumun ucunda
Yaşananlar avucumda
Bir deli rüzgar esti birden habersiz
***
Korkma uç gidelim birazcık cesaret
Soru sorma zaten çok şey sebepsiz
Kaybedecek neyin var ki
Hadi devam et devam et
Sonra o elimi tuttu
Kollarında uyuttu
Sonra nanana...
-
Aşk intikam kokan çiçek
Sessizce simsiyah solar gider
Kalbimde hançeri
Acıtır rüyamda
Veda çeker kürekleri ağır ağır, uzaklara
Söner nefes verir gibi aşk
Yürür hasret dolu vagonları
Yanan orman olmuş kalplerde
Unutulur mu? hiç unutulur mu?
Söner nefes verir gibi aşk
Yürür hasret dolu vagonları
Yanan orman olmuş yalnız kalpler
Unutulurmuş, unutulurmuş
Aşk intikam kokan çicek
Sessizce simsiyah solar gider
Kalbimde külleri
Acıtır yağarken
Veda çeker kürekleri ağır ağır, uzaklara
Söner nefes verir gibi aşk
Yürür hasret dolu vagonları
Yanan orman olmuş kalplerde
Unutulur mu? hiç unutulur mu?
Söner nefes verir gibi aşk
Yürür hasret dolu vagonları
Yanan orman olmuş yalnız kalpler
Unutulurmuş, unutulurmuş
Söner nefes verir gibi aşk
Yürür hasret dolu vagonları
Yanan orman olmuş yalnız kalpler
Unutulurmuş, unutulurmuş
Aşk intikam kokan çiçek
-
Gökyüzü yere inmiş sanki
Ellerimde yıldızlar
Öyle bir gece ki
Ben kimin nerdeyim?
Deliliklere dalarken
Kendimi yalnız sayarken
Öyle değilmiş meğer
Bozuldu ezberim
Tek bir şey var duyduğum
Tek bir şey var gördüğüm
O da sensin
Tek bir şey var duyduğum
Tek bir şey var gördüğüm
O da sensin
Bir mucize olsa
Şu an zaman dursa
Senle ben mümkün müyüz?
Gerçekler kaybolsa
Bir mucize olsa
Şu an zaman dursa
Senle ben mümkün müyüz?
Gerçekler kaybolursa
Tarif etmek ne kadar zor
İçimde olanları
Sanki gecenin bir vakti
Karşımda gökkuşağı
Soruları unuttum
Zaten kayıp cevapları
İçimden dilek tuttum
Silip karanlıkları
Tek bir şey var duyduğum
Tek bir şey var gördüğüm
O da sensin
Bir mucize olsa
Şu an zaman dursa
Senle ben mümkün müyüz?
Gerçekler kaybolsa
Bir mucize olsa
Şu an zaman dursa
Senle ben mümkün müyüz?
Gerçekler kaybolursa
Gerçekler kaybolursa
Gerçekler kaybolursa
Gerçekler kaybolursa
-
Birini sevmek istedim
Çok
Biri benim olsun istedim
Ama artık aramaya halim kalmadı
Biri beni bulsun istedim gelen yok
Fırlatıp atsam şu kalbimi
Tesadüfen biri bulur mu
Bu gürültülü sessizliği
Nefesiyle susturur mu
Buralardan gitmek istedim
Çok
Kendimi götürmeden
Adım adım adımı unuttum dün gece
Biri beni duysun istedim
Gelen yok
Firlatip atsam şu kalbimi
Tesadüfen biri bulur mu
Bu gürültülü sessizliği
Nefesiyle susturur mu
-
İlk defa hile yaptım hayatımda
Olmadığım biri gibi davrandım
Sırlarım var benimde herkes gibi
Çaresiz kaldım bende saklandım
Aklımın tavan arasında dolaşırken
Sıkıştım kaldım orda adeta
Hesaplar yaptım tutmadı uymadı
Korktum geçemedim karşıya
Hata yaptım ilk defa
Herşeyin bir ilki var
Yaşanmıyor bazen kibar kibar
En dibine vurunca ancak böyle durunca
Kırılınca kilitler beni kim tutar
Yaralar acıydı zamanla her yanımda
Kabuk tutması yıllar aldı
Anılara çarpmadan yürünmüyor
Zaten elimde bir tek onlar kaldı
Hayatı pamuklarla sarmak mümkünmüş gibi
Ben öyle yaptım fena aldandım
Gerçekler kapıyı vurmadan giriverince
Kendime geldim birden uyandım
Hata yaptım ilk defa
Herşeyin bir ilki var
Yaşanmıyor bazen kibar kibar
En dibine vurunca ancak böyle durunca
Kırılınca kilitler beni kim tutar....
-
Gördüğüm birini bir an için sen sandım
Yürürken başı boş, loş sokaklarda
Sonra gülümseyip içimden adını andım
Maalesef bıraktığım binlerce gün uzaklarda
Eğer, eğer bi' şeyler söyleseydin
Keşke, keşke yanımda kalsaydın
Eğer, eğer ben öyle demeseydim
Keşke, keşke sen de korkmasaydın
Bizim aşkımız maalesef, keşke, eğer
Ama olsun, olsun her şeye değer
Bu şarkı içimden, izin ver senin olsun
Binlerce gün sonra seni bulup
Kalbinden vursun, vursun
Hangi rengi seversin? Ne yer ne içersin?
Nelere gülüp kimlerle gezersin?
Sen içimde ölmeyen hayal kahramanı
Oturup konuşmak için şimdi tam zamanı
Eğer, eğer bi' şeyler söyleseydin
Keşke, keşke yanımda kalsaydın
Eğer, eğer ben öyle demeseydim
Keşke, keşke sen de korkmasaydın
Bizim aşkımız maalesef, keşke, eğer
Ama olsun, olsun her şeye değer
Bu şarkı içimden, izin ver senin olsun
Binlerce gün sonra seni bulup
Kalbinden vursun, vursun