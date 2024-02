Özge Fışkın

Kilitler İlk defa hile yaptım hayatımda Olmadığım biri gibi davrandım Sırlarım var benimde herkes gibi Çaresiz kaldım bende saklandım Aklımın tavan arasında dolaşırken Sıkıştım kaldım orda adeta Hesaplar yaptım tutmadı uymadı Korktum geçemedim karşıya Hata yaptım ilk defa Herşeyin bir ilki var Yaşanmıyor bazen kibar kibar En dibine vurunca ancak böyle durunca Kırılınca kilitler beni kim tutar Yaralar acıydı zamanla her yanımda Kabuk tutması yıllar aldı Anılara çarpmadan yürünmüyor Zaten elimde bir tek onlar kaldı Hayatı pamuklarla sarmak mümkünmüş gibi Ben öyle yaptım fena aldandım Gerçekler kapıyı vurmadan giriverince Kendime geldim birden uyandım Hata yaptım ilk defa Herşeyin bir ilki var Yaşanmıyor bazen kibar kibar En dibine vurunca ancak böyle durunca Kırılınca kilitler beni kim tutar....

Bıraktım Sen hiç anlamadın Saatler kurdum sana, uyuyakaldın Ateşkes çoktan bitti Geçti zannettin, dur daha yeni başladım Bıraktım seni kopkoyu karanlığında Darmaduman krallığında Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım Sen geçmişi tekrâr gördüğünde Ölmeyen her şey döndüğünde Hatırla neler neler yaptın da Seni bıraktım Kalk yerinden, dolaş biraz İstersen onunla uzaklaş biraz Ama acıyla bu kez yüzleş Belki iyi gelir, oturup ağla biraz Bıraktım seni kopkoyu karanlığında Darmaduman krallığında Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım Sen geçmişi tekrâr gördüğünde Ölmeyen her şey döndüğünde Hatırla neler neler yaptın da Seni bıraktım Aldığım her nefesle Savruldun, yok oldun Asla yıkılmaz sandığın kalen de Vuruldu sonunda Sen şimdi dizlerinin üstünden İstediğin kadar üstünden Hatırla neler neler yaptın da Bıraktım seni kopkoyu karanlığında Darmaduman krallığında Her şeyi yırtıp attım, koparttım, kanattım Sen geçmişi tekrâr gördüğünde Ölmeyen her şey döndüğünde Hatırla neler neler yaptın da Seni bıraktım Bıraktım seni kopkoyu karanlığında Darmaduman krallığında Hatırla neler neler yaptın da Seni bıraktım (seni bıraktım) Seni bıraktım

Neşter Çıkarma maskeni kalsın Sana böyle alıştım Şaşırtma beni kandırma Yalandan aşk yapışmış Kartondan kalbine Kendimiz yazdık yaşar mı Sonuna kadar yıkılmadan Hem neşter var Hem merhem elimizde Geçerken kalplerimizi deştik Herhangileştik Hem neşter var Hem merhem elimizde Geçerken kalplerimizi deştik Herhangileştik Dursun o maske kalsın Böyle alıştım sana Şaşırtma beni kandırma Rüyamda aşk vurulmuş Yanıbaşında hayaller Elimizle vurduk yaşar mı Sonuna kadar yıkılmadan Hem neşter var Hem merhem elimizde Geçerken kalplerimizi deştik Herhangileştik Hem neşter var Hem merhem elimizde Geçerken kalplerimizi deştik Herhangileştik Hem neşter var Hem merhem elimizde (Geçerken kalplerimizi deştik) (Herhangileştik)

Ölümsüz Kaç yıl oldu unuttum Geçer diye kendimi avuttum Sen hala ilk gün gibi hiçbirşey değişmedi Ben aşkı can siper çaresiz korurken Elimde rüya kadar eski resimler Hatıralar kar olmuş yağarken Sen kanatlanıp benden giderken Kalbim uyursa iyileşirmi Ölümsüz aşk biter mi Ağlarsam geçer acısı diner Ölümsüz aşk seninle biter Hiç böyle kaybolmadım Bu kadar derine dalmadım Nefes almak bile çok zor şimdi Hiçbirşey değişmedi Ben aşkı can siper çaresiz korurken Elimde rüya kadar eski resimler Hatıralar kar olmuş yağarken Sen kanatlanıp benden gidersen Kalbim uyursa iyileşir mi Ölümsüz aşk biter mi Ağlarsam geçer Acısı diner ölümsüz aşk biter mi..

Sonra Bazen öyle bir an geliyor ki Şeytan diyor durma çek git Geç olmadan Kaldım uçurumun ucunda Yaşananlar avucumda Bir deli rüzgar esti birden habersiz *** Korkma uç gidelim birazcık cesaret Soru sorma zaten çok şey sebepsiz Kaybedecek neyin var ki Hadi devam et devam et Sonra o elimi tuttu Kollarında uyuttu Sonra nanana...

Unutulurmuş Aşk intikam kokan çiçek Sessizce simsiyah solar gider Kalbimde hançeri Acıtır rüyamda Veda çeker kürekleri ağır ağır, uzaklara Söner nefes verir gibi aşk Yürür hasret dolu vagonları Yanan orman olmuş kalplerde Unutulur mu? hiç unutulur mu? Söner nefes verir gibi aşk Yürür hasret dolu vagonları Yanan orman olmuş yalnız kalpler Unutulurmuş, unutulurmuş Aşk intikam kokan çicek Sessizce simsiyah solar gider Kalbimde külleri Acıtır yağarken Veda çeker kürekleri ağır ağır, uzaklara Söner nefes verir gibi aşk Yürür hasret dolu vagonları Yanan orman olmuş kalplerde Unutulur mu? hiç unutulur mu? Söner nefes verir gibi aşk Yürür hasret dolu vagonları Yanan orman olmuş yalnız kalpler Unutulurmuş, unutulurmuş Söner nefes verir gibi aşk Yürür hasret dolu vagonları Yanan orman olmuş yalnız kalpler Unutulurmuş, unutulurmuş Aşk intikam kokan çiçek

Mucize Gökyüzü yere inmiş sanki Ellerimde yıldızlar Öyle bir gece ki Ben kimin nerdeyim? Deliliklere dalarken Kendimi yalnız sayarken Öyle değilmiş meğer Bozuldu ezberim Tek bir şey var duyduğum Tek bir şey var gördüğüm O da sensin Tek bir şey var duyduğum Tek bir şey var gördüğüm O da sensin Bir mucize olsa Şu an zaman dursa Senle ben mümkün müyüz? Gerçekler kaybolsa Bir mucize olsa Şu an zaman dursa Senle ben mümkün müyüz? Gerçekler kaybolursa Tarif etmek ne kadar zor İçimde olanları Sanki gecenin bir vakti Karşımda gökkuşağı Soruları unuttum Zaten kayıp cevapları İçimden dilek tuttum Silip karanlıkları Tek bir şey var duyduğum Tek bir şey var gördüğüm O da sensin Bir mucize olsa Şu an zaman dursa Senle ben mümkün müyüz? Gerçekler kaybolsa Bir mucize olsa Şu an zaman dursa Senle ben mümkün müyüz? Gerçekler kaybolursa Gerçekler kaybolursa Gerçekler kaybolursa Gerçekler kaybolursa

Bahçe Sen ve sensiz birgün daha Konuşamaz olduk artık Yavaş yavaş sanki senle Yabancılaştık, uzaklaştık Suç kimde belli değil Uzun zamandır durum böyle Yapacak başka ne kaldı Susma birşeyler söyle Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var Aklından geçenleri birde ben duyabilsem Herşeyi kaybetmeden suç kimde bilebilsem Sevmek artık yetmiyor Uzun zamandır durum böyle Yapacak başka ne kaldı Durma birşeyler söyle Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var Kendi küçük bahçende Kendi küçük dünyanda kocaman yabanların var Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var İstesen kaçar gelirsin ama kuralların var Öğret güçlü olmayı senin olduğun kadar Kendi küçük bahçende kocaman duvarların var

Çok Birini sevmek istedim Çok Biri benim olsun istedim Ama artık aramaya halim kalmadı Biri beni bulsun istedim gelen yok Fırlatıp atsam şu kalbimi Tesadüfen biri bulur mu Bu gürültülü sessizliği Nefesiyle susturur mu Buralardan gitmek istedim Çok Kendimi götürmeden Adım adım adımı unuttum dün gece Biri beni duysun istedim Gelen yok Firlatip atsam şu kalbimi Tesadüfen biri bulur mu Bu gürültülü sessizliği Nefesiyle susturur mu