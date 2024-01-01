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7/24 Dinle Mesafe

Mesafe Şarkı Sözleri

Özge Fışkın Mesafe şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Özge Fışkın Mesafe şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Mesafe sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Özge Fışkın

Özge Fışkın

Mesafe

  • Kusuruma Bakma

  • Başardın Ağlatmayı

  • Bebeğim Oldun

  • Çıkartacaksın

  • Dansöz

  • En Büyük Aşkım

  • Gitme

  • Melek

  • Mesafe

  • Sor

  • Yürek Haini

  • Gel de

  • Akdeniz

  • Tut ki

  • İstersen

  • Ayrılık İnsanlar İçin

  • Sor (Turka)

  • Mesafe (2.Version)

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