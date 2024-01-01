Özge Fışkın

Masal Şarkı Sözleri
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Daralmış bunalmış
Solup, solup sararmış
Pek bilinmeyen bir masalda
Bir kadın varmış
Dilekler tutarmış
Mumlarını yakarmış
Ses etmeden beklerken
Büyümeyi denerken
Hiç bitmeyen umudu varmış
Ve gel zaman git zaman
Kalbinin zili çalmış
Masal bu ya
Ve karşısında bir adam
Adam dediğim bir kral
Canından kanından
İlaçlar yapmış aşkından
Her şeyi baştan yazmış
Ben seninim sen benim demiş
Çıkarmış kadını zindanından
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin zamanı var
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin bir zamanı var
Bir gün gelir kapın çalar
Umudun sesini biri duyar
Ve gerçek olur masallar
Her şeyin zamanı var