Özge Fışkın

Daralmış bunalmış Solup, solup sararmış Pek bilinmeyen bir masalda Bir kadın varmış Dilekler tutarmış Mumlarını yakarmış Ses etmeden beklerken Büyümeyi denerken Hiç bitmeyen umudu varmış Ve gel zaman git zaman Kalbinin zili çalmış Masal bu ya Ve karşısında bir adam Adam dediğim bir kral Canından kanından İlaçlar yapmış aşkından Her şeyi baştan yazmış Ben seninim sen benim demiş Çıkarmış kadını zindanından Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin zamanı var Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin bir zamanı var Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin zamanı var