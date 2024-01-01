Özge Fışkın

Neyse Ki Bekleme erteleme hayat kısa Geçen yıllar geri gelmiyor Sendeleme düşme güçlü ol Kimse gözünün yaşına bakmıyor Anlatmaya çalışma devam et Anlayan birisi çıkar elbet Ağlayıp durma biraz cesaret Ağlayana kimse yüz vermiyor Dedim ama Sorma İnsanın bazen mecali olmuyor Sorma Neyse ki şarkılar halden anlıyor hiç Sorma İnsanın bazen mecali olmuyor Sorma Neyse ki şarkılar halden anlıyor Neyse ki şarkılar halden anlıyor Dünün sararmış hayalleri Yarının meçhul vaatleri Bugündür tek gerçek olan Sayıp durma şu saatleri Halinin yamaları görünsün Kalbinin sıvaları dökülsün Bir iksir yok ki şu hayatta İçelim dertler çözülsün Dedim ama Sorma İnsanın bazen mecali olmuyor Sorma Neyse ki şarkılar halden anlıyor hiç Sorma İnsanın bazen mecali olmuyor Sorma Neyse ki şarkılar halden anlıyor Neyse ki şarkılar halden anlıyor

Asla Kafam bozuk şu an biraz Susuyorum avaz avaz İçim sıkıştı, şurdan cam açın biraz Sağa çekip yolu sorsam Evimi tekrardan bulsam Onlar gibi mutlu olsam Ben de biraz Düşeş atarım yek gelir Hep deliler mi denk gelir Alacağın olsun felek Bu ne acayip bir devir Hep aynı şarkıyla dans edemem Olan olmuştur deyip vazgeçemem Senin yüzünden hayatımı mahvedemem Asla, asla, asla Uykularım hepten kayık Yaşananlar yekten ayıp Bir anda her şeyden cayıp Kaçsam biraz Sağa çekip adres sorsam Evini yolunu bi bulsam Boş verip keyfime baksam Ben de biraz Düşeş atarım yek gelir Hep deliler mi denk gelir Alacağın olsun felek Bu ne acayip bir devir Hep aynı şarkıyla dans edemem Olan olmuştur deyip vazgeçemem Senin yüzünden hayatımı mahvedemem Asla, asla, asla Olan olmuştur deyip vazgeçemem Senin yüzünden hayatımı mahvedemem Asla, asla, asla

Kusuruma Bakma Hızlı gidip duramadım çok istedim susamadım Boyun eğip kimselere uyamadım Bu ne dedim kalamadım taşı gediğine koyamadım Şu halimin ilacını bulamadım Maskeleri takıp kahkahalar atıp O şekilde yaşamalı biliyorum Her şeyi unutup bir yolunu bulup Kusuruma bakma yapamıyorum Şu kalbimi açamadım Aşkı bulup yanamadım Çok istedim o şarkıyı yazamadım Gidemedim kalamadım taşı gediğine koyamadım Şu halimin ilacını bulamadım Maskeleri takıp kahkahalar atıp O şekilde yaşamalı biliyorum Her şeyi unutup bir yolunu bulup Kusuruma bakma yapamıyorum Maskeni takıp kahkahalar atıp O şekilde yaşamalı biliyorum Her şeyi unutup bir yolunu bulup Kusuruma bakma yapamıyorum

Masal Daralmış bunalmış Solup, solup sararmış Pek bilinmeyen bir masalda Bir kadın varmış Dilekler tutarmış Mumlarını yakarmış Ses etmeden beklerken Büyümeyi denerken Hiç bitmeyen umudu varmış Ve gel zaman git zaman Kalbinin zili çalmış Masal bu ya Ve karşısında bir adam Adam dediğim bir kral Canından kanından İlaçlar yapmış aşkından Her şeyi baştan yazmış Ben seninim sen benim demiş Çıkarmış kadını zindanından Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin zamanı var Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin bir zamanı var Bir gün gelir kapın çalar Umudun sesini biri duyar Ve gerçek olur masallar Her şeyin zamanı var

O Kadar Ne güzel bir akşam Hadi anlat baştan Bunca yıl nerelerdeydin Sende mi üzüldün ve korktun aşktan Hangi aralar derelerdeydin *** Gel bana konuşalım Yavaşça kavuşalım Henüz sabaha çok var *** İkimiz için çalsın bu şarkı sabaha kadar Sonunu düşünmesek Sevişsek ve ölsek o kadar *** Sanmadan aldanmadan geç olmadan Sevmeyi denesek yorulmadan *** Gel bana konuşalım Yavaşça kavuşalım Henüz sabaha çok var *** Hepimiz için çalsın bu şarkı sabaha kada Sonunu düşünmesek Sevişsek ve ölsek o kadar

Sana Doğru Herkes seçer kendi yolunu Bilmes ki mutsuzluk mu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu Herkes seçer kendi yolunu Bilmes ki mutsuzluk mu sonu Şu günlük güneşlik dünyada Bulur en zorunu Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde Bizi güçlükler ayırsa da Umudum var hala yarın da Ben severim aşkın zorunu Kimi gider kolayına Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde Benim yolumsa sana doğru Dolandı durdu Çıkmazmış bir sokakmış meğer Dönülmez oldu Dik yokuşlar uçurumlar Anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde Kurtar desem de sen vazgeçsen de Dönüp gitsem de sevgi mahkum elinde Kurta oyle sende mahkum mahkum elinde

Son Kale Sarmaşık güllerinden tut İçtiğimiz suların mor gölgesinde Kırılmış kalplerimizden Resimsiz çerçevelerdeki bize Kalmadı hiç bir şey Doğmadı gün Ve yağmur külleri yakınca Kader söndürmedi *** Yanlış değildik yine de Kaçtık kaderken hep yok yere Kalmadı elimizde tek bir sebep Aşk bu olamazdı düştü son kale

Teferruat yüzümüze perdeler halimiz pek derbeder bitmeyen gözyaşları

Top Sende Dur pes etme sakın Güzel günler belki de yakın Zor bilirim zor Olan her şey sabrını zorluyor Dur pes etme sakın Güzel günler belki de yakın Küçücük bir hamle Bir bakmışsın top sende Çöz o düğümü Tut bu sefer her sözünü Çık karanlıktan Göster herkese yüzünü Bir bakmışsın top sende İnan o güç var sende Yok olsun gölgeler Hepsi suçlarından bihaber Zor bilirim zor Olan her şey sabrını zorluyor Bu kez sırf kendini için Yeter sorma neden niçin Küçücük bir hamle Bir bakmışsın top sende İnan o güç var sende Çöz o düğümü Tut bu sefer her sözünü Çık karanlıktan Göster herkese yüzünü Dur pes etme sakın Güzel günler belki de yakın Küçücük bir hamle Yaparsan şahane İnan o güç var sende